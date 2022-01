Rekord: Jäger in Deutschland

Rekord! Wir werden immer mehr: Wie der DJV kürzlich veröffentlichte, gibt es mehr als 400.000 Jäger in Deutschland. Genau genommen beträgt die Rekordzahl 403.420 Jagdscheininhaber. Im Vergleich zum vorherigen Jahrzehnt sind dies über 50.000 Menschen mehr, die auf die Jagd gehen.

Zusammensetzung der Rekordzahl

Bundesweit betrachtet leben 4,7 Jägerinnen und Jäger pro 1000 Einwohner in Deutschland. Diese sind alle im Besitz einer Berechtigung, um auf die Jagd zu gehen. Der Rekord setzt sich somit wie folgt zusammen: Die meisten Jägerinnen und Jäger leben im Bevölkerungsstärksten Bundesland, in Nordrhein-Westfalen. 93.751 dürfen im Westen auf die Jagd gehen. Auf dem zweiten Platz das Land Niedersachsen mit 60.000 Jagdscheininhabern. Baden-Württemberg liegt auf dem dritten Platz in Deutschland mit einer Zahl von 55.150 Jägerinnen und Jägern. Einen weiteren interessanten Einblick bietet die deutschlandweite Verteilung der Zahlen beim Rekord. Insgesamt ist die Zahl der Jagdscheininhaber in Deutschland rekordverdächtig seit 1990 um 25,4 Prozent gestiegen.

Nord-Süd-Gefälle in Deutschland

Mit Blick auf die Verteilung der Jäger in Deutschland wird ein Nord-Süd-Gefälle deutlich.

Pro 1000 Einwohnern gibt es beim Erstplatzierten Land Mecklenburg-Vorpommern 8,2 Jägerinnen und Jäger. Beim Zweitplatzierten Schleswig-Holstein sind es 8,1 Jagdscheininhaber und in Niedersachsen 7,5 Jäger pro 1000 Einwohnern. Wie anzunehmen war, liegen die Stadtstaaten auf den letzten Plätzen im Bundesvergleich. Erstaunlicherweise belegt das Bundesland Bayern ebenfalls einen der letzten Plätze.

Den Jagdschein absolvieren – den Rekord erweitern

Wie kommt es zu solch einem Rekord? Wer auf die Jagd geht betreibt aktiven Naturschutz! Die Prüfung, auch das grüne Abitur genannt, wird in verschiedenen Fächern abgelegt und beinhaltet das Schießwesen wie Waffenkunde, Wildtierkunde oder das Fach Recht. Noch vor einem Jahr lag die Zahl der Jäger in Deutschland unter 400.000. Nur ein Jahr später gibt es einen Rekord mit 403.420 Jägerinnen und Jägern in Deutschland.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten einen Jagdschein zu machen: Zum einen gibt es mehrmonatige Kurse oder zum anderen Kompaktkurse, bei denen der Unterricht und die Prüfungen lediglich ein paar wenige Wochen andauern. Ausbilden dürfen regionale Jägerschaften oder überregionale Jagdschulen wie die Jagdschule Grambow.

0

0

0

0 x geteilt