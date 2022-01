JÄGER-Initiative für Kinder mit einer Krebserkrankung

Der Landesjagdverband Brandenburg unterstützt Kinder und Jugendliche mit einer Krebserkrankung im „Netzwerk AvtiveOncoKids“. Hierbei sollen Jäger von krebskranken Kindern in der Natur begleitet werden.

Krebserkrankung gemeinsam entgegen stellen

Der LJVB bietet Kindern und Jugendlichen ab Anfang Februar die Möglichkeit Jäger zu begleiten. Kinder mit einer Krebserkrankung werden in die Welt der Jagd eingeführt. In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk ActiveOncoKids fördert der LJVB Kinder mit einer Krebserkrankung. Was uns Jägern kein Geheimnis ist, soll auch den betroffenen Kindern aufgezeigt werden: Die Natur ist Balsam für die Seele und verschafft Ruhe wie Erholung. Darüber hinaus werden den Krebserkrankten neue Perspektiven aufgezeigt, neue Körpererfahrungen ermöglicht sowie Glücksmomente erschaffen. Eine Abwechslung zum Krankenhausaufenthalt bietet die Natur für Krebserkrankte allemal.

Initiatoren des Projekts

In der Nähe von Berlin startet das Projekt. In Zusammenarbeit mit der Humboldt-Universität können sich interessierte Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Krebserkrankungen vor, während oder nach einer Erkrankung mit konkreten Anfragen und Wünschen an das Netzwerk ActiveOncoKids wenden. Der LJVB leitet selbstverständlich Anfragen weiter. Die ursprüngliche Idee kam vom Landesjagdverband Brandenburg. Daraufhin waren die Mit-Initiatoren Prof. Dr. Katja Schmitt vom Institut für Sportwissenschaft der Berliner Universität und PD Dr. med. Pablo Hernáiz Driever, Oberarzt der Klinik für Pädiatrische Onkologie/ Hämatologie der Charité-Universitätsmedizin sofort begeistert. Ebenso Gabriele Gauß vom Netzwerk ActiveOncoKids.

„Die Bewegung an der frischen Luft ist einfach durch nichts zu ersetzen. Diese ehrenamtliche Initiative der Brandenburger Jäger ist eine tolle Bereicherung für unsere kleinen Patienten”, freut sich der Mediziner Pablo Hernáiz Driever. Eine betroffene Mutter ergänzt: „Die Kinder sind dann mitten in der Natur. Mit Sonne und Regen, bei Wind und Wetter, mittendrin. Das ist tatsächlich genau das, was wir uns immer gewünscht haben.” So kann Krebserkrankten geholfen werden!

Partner des Netzwerks für Krebserkrankte

Neben dem Landesjagdverband Brandenburg existieren weitere Partner des Netzwerks. Hierzu zählen u.a. die Deutsche Krebshilfe, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und diverse Universitäten und ihre Kliniken. Der LJVB freut sich nun dabei zu sein und krebserkrankte Kinder zu unterstützen! Das Hauptziel des Netzwerks ist es gemeinsame Bewegungsangebote und eine adäquate Sportförderung für Kinder und Jugendliche mit einer Krebserkrankung zu ermöglichen.

Vorteile der Jagd für Krebserkrankungen

Insgesamt ist die Jagd eine perfekte Ergänzung für das Ziel des Netzwerkes. Durch den Aufenthalt in der Natur und die Möglichkeit Wildtiere in der freien Natur statt im Zoo zu beobachten, wird den Kindern stetig neue Abwechslung geboten. Auch führen Jäger meist einen Hund bei sich, der die Stimmung zusätzlich hebt. Die Verbindung von Ruhe im Revier, den Wildtieren in der freien Natur und malerischen Sonnenuntergängen bekämpft jede Krebserkrankung von selbst. Der LJVB bietet ein einzigartiges Naturerlebnis, gerade für Kinder aus der Großstadt wie Berlin.

Waldbaden ist mehr als ein Trend

Gerade zu Corona haben die Menschen die Natur wieder für sich entdeckt. In unseren Revieren tauchen immer mehr Hunde, Spaziergänger, Fahrradfahrer und Camper auf. Was uns Jägern schon lange bekannt ist, hierfür brauchten einige Menschen erst eine weltweite Pandemie: Die Heilsame Wirkung unseres Waldes. Dieser kann nicht nur seinen Teil bei Kindern mit Krebserkrankungen beitragen, sondern auch zur Heilung und Bekämpfung von Alltagssymptomen wie Stress oder zwischenmenschlicher Kummer.

Unser Fazit zur Hilfe für krebserkrankte Kinder

Wir finden, der LJVB bietet Kindern mit onkologischen Erkrankungen eine wunderbare Möglichkeit ihrem Alltag zu entfliehen und in die Natur einzutauchen. Hierbei geht das Erlebnis weit über einen Zoobesuch mit eingesperrten Tieren hinaus. Der LJVB zeigt den Kindern und Jugendlichen die Welt, wie sie wirklich in unserem deutschen Wald ist. Eine bessere Öffentlichkeitsarbeit für unser Handwerk gibt es nicht! Der Initiative sollten sich mehr Verbände und Privatpersonen anschließen! Hierbei hilft die neueste Nachricht des DJV, dass es seit neuestem über 400.000 Jäger in Deutschland gibt. Die Meldung dazu lesen sie hier.

Es gibts nichts schöneres für einen Jäger, als seine Leidenschaft und sein Handwerk mit jemandem zu teilen, bei dem er Begeisterung wecken kann.

0

0

0

0 x geteilt