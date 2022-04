Die Firma Landig feiert Jubiläum

40 Jahre Kompetenz der Firma Landig

Die Firma Landig steht für Wildbretkühlung und -verwertung. Das hat sich Landig auf die Fahne geschrieben. Wir aus der JÄGER Redaktion gratulieren zum Jubiläum! Die oberschwäbische Firma präsentiert einen 40-seitiges Jubiläumswerk mit zahlreichen Neuheiten. Landig wurde im Jahr 1982 gegründet noch als Einzelunternehmen gegründet. In den Bereichen Wildkühlung, Zerwirkraumeinrichtung und Vakkumverpackungen agiert Landig & Lava mittlerweile weltweit. Hier finden Sie eine Anleitung zum Zerwirken des erlegten Rehbockes.

Neue Produkte und bewährte Dauerbrenner von Landig

Auf 40 Seiten des Kataloges der Firma Landig finden Kunden das erweiterte Produktprogramm, das in mittlerweile 30 Ländern dieser Welt vertreten ist. Der Wildkühlschrank ist das Herzstück vieler Wildkammern. Das meistverkaufte Produkt ist auch ein solcher und zwar der Wildkühlschrank LU 9000 Premium, der bereits in sechster Generation vertrieben wird. Das Modell ist vor allem bei Schwarzwildjägern aufgrund seiner Größe sehr beliebt. Die Außenmaße liegen bei über zwei Metern in der Höhe und knapp einem Meter in Breite wie Tiefe. Der Temperaturbereich reicht von minus fünf Grad Celsius bis plus 15 Grad Celsius. Die Belastbarkeit liegt bei bis zu 200 Kilogramm.

Breites Produktportfolio

„Stillstand gibt es bei uns nicht, deshalb erweitern wir unser Sortiment auch im Jubiläumsjahr mit neuen und praxiserprobten Artikeln“, meint Geschäftsführer Christian Landig. Dies unterstreicht die breite Produktpalette der Firma. Hierbei werden Artikel für Jäger, Angler, aber auch Gärtner und Floristen angeboten. Im Jagdbereich geht das Angebot von Wildkühlschränken, über Vakuumiergeräte, Fleischwölfe und Wurstfüller bis hin zu Zubehör von Zerwirkräumen.

Mitgliedschaft und Gewinnspiel

Zudem werden alle treuen Kunden mit einem Bestellwert ab 150 Euro mit einer limitierten Landig Drückjagd Cap bis Ende Juli belohnt. Außerdem verlost der Wildbretspezialist bis Ende Juli erstmalig passend zum Jubiläum insgesamt 40 Gewinne, darunter einen Tiefkühlschrank. Auch die Mitgliedschaft im Landesjagdverband wird belohnt, denn es werden bei Vorlage der Mitgliedsnummer Rabatte beim Einkauf gewährt.

0

0

0

0 x geteilt