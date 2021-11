Afrikanische Schweinepest in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt

Laut einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ist ein erster Fall von Afrikanischer Schweinepest in Mecklenburg-Vorpommern aufgetaucht. Das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt einen positiven ASP-Befund in einem schweinehaltenden Betrieb.

Da es vermehrt zu Todesfällen bei Mastschweinen in einem Betrieb bei Rostock gekommen ist, wurden Proben untersucht und der Verdacht bestätigt. Somit ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) erstmals in einem Hausschweinebestand in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen. Wie der Erreger eingetragen wurde, ist bisher unklar und wird untersucht. Folglich müssen alle Tiere des Bestands getötet und unschädlich beseitigt werden.

Nach Brandenburg und Sachsen, ist Mecklenburg-Vorpommern jetzt das dritte Bundesland, das von der Schweinepest betroffen ist.

1

0

0

0 x geteilt