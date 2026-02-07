Deutsch Langhaar im Porträt: Allrounder im Revier

Wer auf der Suche nach einem Jagdhund ist, kommt an einigen Rassen einfach nicht vorbei. Im deutschsprachigen Raum dürfte der Deutsch Langhaar auf jeden Fall dazugehören. Bei diesem handelt es sich um ein waschechtes Arbeitstier – worauf sollte man achten, bevor man sich für diese Rasse entscheidet?

Deutscher Jagdhund aus dem 19. Jahrhundert

Der Deutsch Langhaar kommt, wie der Name es bereits vermuten lässt, aus Deutschland. Im 19. Jahrhundert, vor etwa 150 Jahren, ergaben sich aus verschiedenen Züchtungen von Hunden für die Jagd eine Vielzahl der Rassen, die wir heute als Jagdhunde kennen. Neben dem großen und kleinen Münsterländer entstand zu dieser Zeit auch offiziell der Deutsch Langhaar. Unterschiede in der Rasseneinteilung ergaben sich zu dieser Zeit unter anderem durch primär optische Merkmale wie die Fellfarbe. Die Rasse ist dem großen Münsterländer dadurch sehr ähnlich.

Wie sieht der Deutsch Langhaar aus?

Der Deutsch Langhaar ist optisch das, was sich viele Menschen unter einem Jagdhund vorstellen: Ein muskulöser und kräftiger Körper, der 60 bis 66 Zentimeter Höhe und etwa 30 Kilogramm Gewicht erreicht. Wie der Name bereits verrät, trägt die Rasse langes Fell. Meist ist das Fell braun, es gibt aber auch andere, offiziell anerkannte Varianten wie braun-weiß. Das Fäll ziert Rute, Ohren sowie Rückseiten der Vorder- und Hinterläufe besonders ausgeprägt. Aber auch Brust, Bauch und Hals können ein längeres Fell aufweisen. Die Ohren des Hundes sind hängend, seine Augen dunkelbraun.

Der Deutsch Langhaar als Jagdhund: Arbeit im Revier

Der Deutsch Langhaar gilt als vielseitig einsetzbarer Jagdhund. Die Tiere gelten als robust, widerstandsfähig und sehr ausdauernd. Aber auch Kooperation und ein ruhiges Gemüt zählen zu seinen Stärken. Die deutsche Rasse kann dementsprechend viele Aufgaben im Revier übernehmen. Seine Stärke liegt allerdings im Fährtenlauten Jagen sowie in ausdauernder Stöberjagd. Durch seine Größe gilt er auch als besonders geeignet für die Arbeit am Schwarzwild.

Aufgaben und Herausforderungen

Grundsätzlich holt man sich mit einem Deutsch Langhaar nicht nur einen wahrhaften Allrounder fürs Revier, sondern auch einen beliebten Familienhund ins Haus. Das bedeutet allerdings nicht, dass man die Ausbilden und -lastung des Tieres auf die leichte Schulter nehmen sollte. Denn die Rasse hat typischerweise einen besonders ausgeprägten Bewegungsdrang – wer sich für diesen Hund entscheidet, sollte dazu bereit sein, der Rasse auch im Alltag gerecht werden zu können.

