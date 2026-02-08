JÄGER Bockparade: Unsere Finalisten und Gewinner!

Die diesjährige Bockparade ist vorbei! Wie auch in den vergangenen Jahren hat JÄGER nach den stärksten und abnormsten Böcken aus dem deutschsprachigen Raum gesucht.

JÄGER Bockparade: Die kapitalsten und abnormsten Böcke

Wir haben die Final-Böcke für Sie zusammengefasst: Wer hat die kapitalsten und abnormsten Böcke gefunden und damit die Chance auf eine Medaille gehabt?

Auch im Jahr 2025 konnte die JÄGER-Community einige kapitale Böcke einsenden. Die Top 8 haben wir für euch zusammengefasst. Wir erinnern: Bei „Kapital“ werten wir nach dem Gehörngewicht. Bei abgekochtem, ganzem Schädel werden 90 Gramm vom Gesamtgewicht abgezogen.

Die kapitalsten Böcke der JÄGER Bockparade: 8 Gehörne über 500 Gramm!

Dieses Mal konnten alle Böcke in der Top 8 die 500 Gramm-Marke überschreiten. Unser Platz 1 aus Kirchbach in Österreich erreicht sogar ein Gewicht von 609 Gramm. Doch auch der 2. Platz, ein Bock aus Baden-Württemberg, kann sich mit 590 Gramm sehen lassen. Platz 3 und damit den finalen Platz auf dem Treppchen übernimmt ein Bock aus Utzenaich in Österreich mit 576 Gramm. Österreich und Mecklenburg-Vorpommern sind mit je 3 Einträgen in den Top 8 der Bockparade in der Kategorie „Kapital“ absolute Spitzenreiter.

Die besondersten Funde: Unsere Finalisten der Kategorie „Abnorm“

Und auch die Kategorie „Abnorm“ der JÄGER-Bockparade kann sich sehen lassen. In diesem Jahr gab es eine Vielzahl an besonderen Böcken – ob besonders dick, asymmetrisch oder einfach besonders auffällig: Die Kategorie „Abnorm“ bietet im Jahr 2025 wieder einmal den Beweis, wie groß die Vielfalt an Böcken im deutschsprachigen Raum ist.

Was erwartet die Gewinner der JÄGER Bockparade?

Als Gewinn für die drei Erstplatzierten beider Kategorien jeder Ausgabe des JÄGER gibt es eine Medaille. Unter allen Einsendungen der Bockparade wurden außerdem drei Preise verlost:

1. Preis Mauser M18 Extreme

2. Preis Wertschutzschrank ZFS 315 E WG 1

3. Preis: JÄGER Messer aus unserer Collection

Wer die JÄGER-Bockparade gewonnen hat, haben wir auf der Preisverleihung auf der Jagd und Hund 2026 in Dortmund herausgefunden. Die Ziehung der Gewinner können Sie sich auf unserem Instagram-Account anschauen.