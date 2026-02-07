Der Unterschied zwischen Hase und Kaninchen

Hasen und Kaninchen sehen sich sehr ähnlich. Wie erkenne ich also den Unterschied zwischen den beiden Tierarten?

Lange Ohren, kurze Schwänze und weiches Fell: Hase und Kaninchen sehen sich sehr ähnlich. Sowohl Feldhase als auch Wildkaninchen sind in Deutschland heimisch, beiden Tieren kann man in der Wildnis begegnen. Wie erkenne ich also den Unterschied zwischen Hase und Kaninchen?

Hase oder Kaninchen? Unterschied zwischen den beiden Arten

Der wohl auffälligste Unterschied zwischen Hase und Kaninchen ist die Körpergröße. Der Hase ist mit 4-6 Kilogramm Gewicht und bis zu 70 Zentimetern Länge deutlich größer und schwerer als das Kaninchen mit nur etwa 1-2 Kilogramm Körpergewicht und 40 Zentimetern Länge. In der Relation ist der Feldhase auch deutlich schmaler gebaut, das Wildkaninchen wirkt im Vergleich wesentlich runder. Wenn die beiden Tiere nicht nebeneinanderstehen und die Entfernung etwas größer ist, kann es allerdings schwer sein, Größe und Gewicht einzuschätzen. Glücklicherweise gibt es noch andere Merkmale, in denen sich Feldhase und Wildkaninchen unterscheiden.

Größere Ohren, Größere Füße

Hasen haben im Vergleich zu ihrer Körpergröße wesentlich größere Ohren als Kaninchen. Und auch die Füße und Beine sind wesentlich kräftiger gebaut und dadurch größer und länger. Hase oder Kaninchen: Der Unterschied wird im direkten Vergleich besonders deutlich.

Auch die Fellfarbe unterscheidet sich meist. Hasen weisen bräunliches, manchmal rot-braunes Fell auf, der Bauch ist dabei deutlich heller als der restliche Körper. Kaninchen sind im Vergleich oft eher gräulich braun – auch bei ihnen ist allerdings ein heller Bauch zu sehen. Die dunkelbraunen Knopfaugen von Kaninchen unterscheiden sich dabei von den hellbraunen Hasenaugen mit länglicher Pupille.

Achtung! Die kürzeren Beine und Ohren, die Knopfaugen sowie die geringere Körpergröße können darauf schließen lassen, dass Kaninchen die Jungtiere von Hasen sind. Das stimmt allerdings nicht. Es handelt sich um unterschiedliche Nagetier-Arten, die zwar beide zu der Familie der Hasenartigen gehören, allerdings nicht der gleichen Gattung angehören. Sie haben eine unterschiedliche Anzahl an Chromosomen, können sich nicht untereinander paaren und unterscheiden sich nicht nur im Aussehen, sondern auch im Verhalten.

Kolonie oder Einzelgänger? Der Unterschied zwischen Hase und Kaninchen im Verhalten

Wer eine Gruppe von Nagetieren mit langen Ohren sieht, kann davon ausgehen, dass es sich wahrscheinlich um Kaninchen handelt. Denn Wildkaninchen leben in Kolonien, während Feldhasen grundsätzlich als Einzelgänger unterwegs sind. Zusätzlich können Feldhasen mit einer Spitzengeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde und hoher Ausdauer weiter Strecken zurücklegen. Wildkaninchen sind im Vergleich wesentlich weniger ausdauernd, bei Gefahr verstecken sie sich oft in Gestrüpp oder Erdlöchern, statt die Flucht zu ergreifen.