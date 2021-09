Elchkuh von Auto getötet

Elchsmeldungen

Bei Finowfurt im Landkreis Barnim wurde eine Elchkuh von einem Auto getötet.

Das Tier war gegen 3.15 auf der A 11 unterwegs. Als es versuchte die Fahrbahn zu überqueren, wurde es von einem PKW erfasst. Der Beifahrer wurde leicht verletzt, der Elch starb an seinen Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Immer mehr Elche in Brandenburg

In Brandenburg kam es in den letzten Jahren immer wieder zu Zusammenstößen mit Elchen. So passierten zwischen 2012 und 2020 sechs Unfälle auf Autobahnen, Bahnstrecken oder Bundesstraßen, an denen Elche beteiligt waren.

Mittlerweile gab es 2021 bis August bereits sieben Elchsmeldungen in Brandenburg, so das zuständige Ministerium.