Pferde mit Startschwierigkeiten

Wildschweine verursachen Wildschaden und verhindern Pferderennen in Halle an der Saale, Sachsen-Anhalt.

Die Befürchtungen vor Wildschäden durch Wildschweine an der Pferderennbahn waren groß. Zwei Tage vor Rennstart tauchten die Sauen erstmals auf dem Geläuf der Galopprennbahn für Pferde auf. Die Sorge wuchs, dass die Pferde Startschwierigkeiten bekommen.

Wache an der Rennbahn

Und tatsächlich: Der Renntag musste abgesagt werden. Auch in der darauffolgenden Nacht kamen die Wildschweine wieder. Drei Jäger kontrollierten die Rennbahn bis um Mitternacht. In der zweiten Nachthälfte waren weitere Helfer zu Fuß wie motorisiert im Einsatz. Den Aktivitäten der Wildschweine tat dies keinen Abbruch und sie drehten das Geläuf auf links. Wie die Schweine sich der Beobachtung entzogen, bleibt ungeklärt.

Rennen abgesagt

Das Rennen der Pferde wurde abgesagt. Trotz Versuchen einer Spezialfirma mit Freiwilligen des Rennveranstalters das Geläuf wieder in Schuss zu bekommen, blieben die Pferde in der Box. Am vorherigen Abend fanden bereits Reparaturen statt. Der erneute Schaden war zu groß, um zu starten. Kurioserweise befindet sich das Gelände gerade in einer Bauphase, in der ein Wildschweinzaun um die Rennbahn für Pferde gezogen wird. Vor anderthalb Jahren gab es schon einmal einen solchen Vorfall. Die Bauarbeiten des Zauns dauern an.

Neuer Termin

Der Veranstalter erklärt in einer Pressemitteilung, dass gekaufte Tickets rückabgewickelt werden. Als angestrebter neuer und optimistischer Termin wurde der 30.10.2021 angesetzt, so der Vorstand des Rennclubs Halle e.V. Es bleibt abzuwarten, ob die Sauen sich diesen neuen Termin ebenfalls eingetragen haben oder ob bis Oktober der Zaun fertiggestellt ist.

