Ehemaliger Blaser Inhaber Gerhard Blenk gestorben

Ehemaliger Blaser Inhaber – ein Visionär

Isny/Kanada. Am 28. März verstarb der einstige Blaser Inhaber Gerhard Blenk im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimat Kelowna in Kanada. Gerhard Blenk hatte Ende 1985 die Allgäuer Jagdwaffenfirma von Horst Blaser übernommen und leitete sie fast 14 Jahre lang als Inhaber und Geschäftsführer.

In dieser Zeit verdreifachte sich die Anzahl der Mitarbeiter und dementsprechend der Umsatz des Unternehmens. Dieser Erfolg war vor allem der Repetierbüchse R93 zu verdanken, die unter Regie von Gerhard Blenk entwickelt und in vielen Varianten international vertrieben wurde. Hier bewahrheitete sich seine stets betonte Devise „Nicht der Große besiegt den Kleinen, sondern der Schnelle den Langsamen“ in besonderem Maße. In Konsequenz dieses Leitspruches legte Gerhard Blenk auch größten Wert darauf, Betriebsabläufe auf pragmatische Weise zu optimieren.

Gerhard Blenk – Unternehmer und Jäger

Für seinen Geschäftserfolg spielte aber auch eine wesentliche Rolle, dass es Gerhard Blenk hervorragend verstand, Mitarbeiter zu motivieren und ihnen Verantwortung zu übertragen. Jedem Angestellten gegenüber zeigte er ein betont kollegiales Verhalten und hatte immer ein Ohr für deren Anliegen. Gerhard Blenk war nicht nur leidenschaftlicher Unternehmer, sondern auch ausgesprochen passionierter Jäger. Als sehr sportlicher Mensch mit bester Kondition waren ihm dabei die Jagden am liebsten, die ihm körperlich viel abverlangten. Es waren nicht zuletzt die daraus gewonnenen Erfahrungen, die ihn in seinem Entwicklungsgeist beflügelten und sein Unternehmen stetig wachsen ließen.

Unser Mitgefühl gilt insbesondere der Familie Blenk, all seinen Freunden und Wegbegleitern.

