Zur Hirschbrunft nach Südungarn

Die Brunft in diesem Jahr verspricht einmalig zu werden. Große Hirschrudel, reichlich Äsung bis in den September hinein und es wurden wirklich außergewöhnlich kapitale Recken in unseren Revieren gefährtet.

Die Jagd in der Baranya ist etwas ganz Besonderes. Unglaublich starkes Rotwild, spannende Pirschjagden, die ungarische Gastfreundschaft und Passion für die Jagd auf den reifen Hirsch suchen ihresgleichen. Wir haben in den letzten 18 Jahren nicht nur wunderschöne Reviere kennengelernt, sondern unzählige wunderschöne Jagderlebnisse erleben dürfen. Freuen Sie sich auf herzliche Kameradschaft und erfahrene Berufsjäger, die alles geben, um ihren Jagdgast zum Erfolg zu führen. Dabei zählt nicht nur die erbeutete Trophäe, sondern stets das Gesamterlebnis mit allen Momenten, die dazu gehören.

Falls Sie Lust auf eine unglaubliche Jagd in traumhafter Kulisse und guter Kameradschaft haben, kontaktieren Sie uns gerne.

Termine

5. – 10. und 10. – 15. und 15. – 20. September 2021

in der BARANYA einem der schönsten Jagdgebiete Ungarns mit deutscher Betreuung vor Ort.

Fixkostenpauschale für 5 volle Jagdtage: 790,00 Euro

Inklusivleistungen:

• ÜN mit Frühstück

• ungarische Jagdkarte mit Versicherung

• Pirschführung inkl. aller Revierkilometer

• Abkochen und Bewertung der Trophäen

Günstige Abschusspreisliste z.B.

7 kg Trophäengewicht 2.200,00 Euro

BARANYA HUNTING – Jagen 1. Klasse

Exclusiv bei Feldmann Jagdreisen:

06106/6259661 oder 0171/3866677

www.baranya-hunting.com

info@feldmann-jagdreisen.de