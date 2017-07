Nachtzielgerät im Test: SAUEN-Leser Malte Stock machte während eines Auslandspraktikums Bekanntschaft mit einem umstrittenen Nachtsicht-Vorsatzgerät , das seine Sichtweise veränderte.

Fuchsjagd am Luder – 15 kleine Fehlerlein: Ab dem 10. Februar neigt sich die Ranz der Füchse dem Ende, die Fraßsuche rückt wieder in den Vordergrund. Die Rüden sind vom Laufen hungrig, die Fähen vom zu erwartenden Nachwuchs. Ideale Voraussetzungen also, um sie am Luder zu bejagen.