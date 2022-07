13 Zielfernrohr Montagen für Jäger

Um die Büchse mit der Zieloptik zu verbinden, bedarf es einer Montage. JÄGER- Tester Frank Heil hat verschiedene Zielfernrohr Montagen erprobt und stellt diese hier vor.

Um die Vorzüge von Waffe und Optik bestmöglich nutzen zu können, hat die Montage als Verbindung zwischen diesen Bauteilen grundlegende Bedeutung. Auf dem Gebiet der Montagen zeichnen sich seit einigen Jahren interessante Trends ab. So gewinnen taktische Gewehre mit ihren speziellen Ansprüchen an die Zielfernrohr Montagen an Bedeutung, und immer mehr Jagdbüchsenhersteller versehen die Systemgehäuse ihrer Waffen mit Vorrichtungen für hauseigene Montagesysteme – Blaser die Sattelmontage, Mauser die Double-Square-Montage für die Mauser 03, Sauer die ISI-Mount für die S 303 und die Universal-Montage für die S 404 oder Merkel die Suhler Aufkipp- und Schwenkmontagen – um nur einige zu nennen. Auf dieser Grundlage hat sich der Montagemarkt in den letzten beiden Jahrzehnten grundlegend gewandelt.

Zielfernrohr Montagen für verschiedene Ansprüche

In der Praxis ergeben sich bei den Anforderungen an eine Montage Unterschiede. Die mitteleuropäische Jägerscha bevorzugt traditionell solche, die ein rasches Abnehmen und Wiederaufsetzen der Zieloptik bei Wiederholbarkeit der Treffpunktlage gewährleisten. Gründe sind, dass die offene Visierung jederzeit zu nutzen und die Optik beim Transport geschützt sein soll, beim Steigen im Hochgebirge zum Beispiel köcherummantelt im Rucksack steckt. Weiterhin will mancher Jäger sein teures Zielfernrohr auf mehreren Waffen nutzen, ein Drückjagd-Zweitglas für seine vertraute Waffe erwerben oder ein zusätzliches Rotpunktvisier verwenden. Weil alles, was sich in der Mechanik bewegen und abnehmen lässt, mit zumindest geringen Toleranzen belastet ist, bevorzugen Sportschützen Festmontagen, die den Nachteil haben, dass man nach dem Abnehmen im Regelfall wieder neu einschießen muss. Nun zu den verschiedenen Zielfernrohr Montagen. Vorweg sei gesagt, dass sich sämtliche der vorgestellten und erprobten Montage-Systeme als reviertauglich erwiesen. Der Jäger kann seinen Bedürfnissen und seiner finanziellen Potenz entsprechend wählen.

WEAVER- UND PICATINNY-SCHIENE

Die Weaver- und Picatinny-Schienen als Zielfernrohr Montagen liegen besonders bei Sportgewehren im Trend. Das Weaver-Prinzip mit Klemmbacken und unter den Ringen sitzenden Querstegen, die in die Wuerausfräsungen der Schiene passen, gestattet hochgradig schussfeste Zielfernrohr Montagen. Zunehmend kommen die Präzisionsbüchsen führender Serienhersteller mit genormten Picatinny-Schienen. Auch ist es möglich, Picatinny-Schienen für weite Schussdistanzen mit einer Neigung nach vorne herzustellen. Bei den taktischen Präzisionsbüchsen wurde die Blockmontage fürs Picatinny-Profil längst zum Standard. Im Marktsegment der Festmontagen schufen einige Waffenhersteller eigene Konstruktionen mit hervorragenden Eigenschaften hinsichtlich Schussfestigkeit und einfacher Ausführung.

SUHLER EINHAKMONTAGE

In den frühen Jahrzehnten der Zielfernrohre dominierte die rund 100 Jahre alte Suhler Einhakmontage. Sie erfordert vom Büchsenmacher hohe handwerkliche Fähigkeiten und

ist wegen der notwendigen Passarbeiten kostenintensiv. Ursprünglich für leichte Gläser sowie Standardkaliber gedacht, wurde mit Aufkommen immer stärkerer Kaliber und schwererer Gläser vor etwa 40 Jahren die Haltbarkeit der Suhler Einhakmontage zum Problem. Es begann der Siegeszug der Schwenkmontagen. Schwenkmontagen haben als Vorteile, dass sie stabiler als die Suhler Einhakmontagen sind und sich einfacher und damit auch kostengünstiger montieren lassen. Mit dem Aufkommen der Schwenkmontagen hörte die Entwicklungsarbeit an der Suhler Einhakmontage vorerst auf.

LEUPOLD QUICK-RELEASE-MONTAGE

Nicht zu den Schwenkmontagen gehört die elegante Leupold Quick-Release- Montage, die sowohl am vorderen als auch am hinteren Ring Haltezapfen zur Fixierung des Zielfernrohrs aufweist. Wiederholbarkeit der Treffpunktlage nach dem Abnehmen und Aufsetzen des Glases sowie Schussfestigkeit sind gewährleistet. Die Montagebasen werden mit Spezialkleber auf dem System der Waffe befestigt. Zu den Vorteilen der wiederholgenauen, großkaliberfesten Quick-Release zählt neben einer extrem tiefen Zielfernrohr-Montage die Möglichkeit des preiswerten Zielfernrohr- Wechsels. Die Halbringe (= Passringe) müssen nicht geklebt werden und beschädigen das Mittelrohr des Zielfernrohrs nicht. Auf die Montageteile gibt Leupold eine lebenslange Garantie.

SAUER UNIVERSAL-MONTAGE

Erst die perfekte Verbindung aus Waffe, Munition und Zieloptik setzt das Präzisions-Potenzial der Sauer-Büchsen in konstant hohe Trefferleistung um. Die Sauer Universal-Montage ist dabei der entscheidende Baustein zwischen Waffe und Zielfernrohr. Die Montagebasis ist bereits in das Gehäuse jeder Sauer 404 eingefräst. Das garantiert geringste Toleranzen und höchste Festigkeit. Die Sauer Universal-Montage besticht durch einfache und logische Handhabung, Dauer-Stabilität sowie Wiederholgenauigkeit. Als weiterer Vorzug gilt ihre niedrige Bauhöhe. Das sorgt nicht nur für einen grazilen und eleganten Auftritt der Sauer 404, sondern stellt zudem sicher, dass der jeweilige Schütze beim Zielen die maximale Überdeckung von Körper und Waffe und somit höchste Stabilität im Anschlag und Schuss erzielt. Zielfernrohr-Montage mit 30-Millimeter-Ring (S404) = 479 Euro; Zielfernrohr-Montage mit Schiene (S404) = 469 Euro. (Stand 2017)

DENTLER ZIELFERNROHR-MONTAGE

Dentler bietet ein modular aufgebautes Montage-Sortiment zum raschen Wechsel der Zieloptik. An der Oberseite jeweils auf den spezifischen Hersteller konzipiert, wird es ohne Änderung an der Optik entweder geklemmt oder geschraubt. Sollen mehrere Optiken auf einer Waffe verwendet werden, empfiehlt sich die Basis-Ausführung. Auch gibt’s die Ausführung Basis Vario. Deren Grundschiene erlaubt eine stufenlos justierbare Höhen- sowie Seitenverstellung. Dadurch wird es möglich, die Grundschiene so einzurichten, dass eine Zieloptik ohne Nachjustieren am Zielfernrohr auf mehreren Waffen verwendet werden kann. Der Mechanismus des Klemmhebels justiert die zugehörige Montageschiene Basis in die vordere Rückstoß- sowie die hintere Positionierungsnut. Ein Klemmhebel positioniert über den Mechanismus der Klemmhebelwelle die Montageschiene in ihre optimale Lage.

VIRTUS- ZIELFERNROHR-MONTAGE

Die Firma Optamit setzt auf die Virtus- Zielfernrohr-Montage. Verschleißgefährdete Funktionsteile der niedrigen Schnell- Montage wie Klemmstück, Spannhebel und Anschlag bestehen aus gehärtetem und vergütetem Stahl, die Basis und die Ringe sind aus Aluminium. Das Montieren ist einfach und geschieht schnell. Trotz des sehr geringen Gewichts garantiert die solide, genaue Verarbeitung Präzision und Schussfestigkeit. Eine Virtus-Zielfernrohr-Montage zweiteilig mit Drehverschluss kostet rund 390 Euro. Mittels einer CNC-Fräse aus einem Stück gefertigt, sind sie stabil, langlebig, schussfest und überstehen Belastungen unabhängig von Kaliber und Schussmenge. Auch beim häu gen Auf- und Abnehmen der Gläser verändert sich deren Treffpunktlage nicht.

RUSAN- SCHWENKMONTAGE

KAH bevorzugt für die Repetierbüchse Steyr Mannlicher SM12 die 299 Euro kostende Rusan-Schwenkmontage mit 90 Grad Schwenkung, um die entsprechende Zieloptik schussfest und wiederholgenau zu montieren. Diese solide und zudem robuste Schwenkmontage gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ihre Bauhöhe beträgt bei einem Durchmesser des Zielfernrohr-Mittelrohrs von 30 Millimetern 17 Millimeter. Diese für die Haenel Jäger 10, Brownings BAR und Maral, Brownings A- und X-Bolt, Remington 700/78, Sauer 101 und 202, Mauser M12, Winchester 70, Heckler & Koch Selbstladebüchse 2000, Tikka T3 und CZ 550 geeignete Montage gibt es in den Varianten Ringmontage, VM/ZM Schiene und SR Schiene.

HMS SWIFT- MONTAGE

Auf Flexibilität setzt die Firma Henneberger. Die dort gefertigte Montage HMS Swift (325 Euro) zeichnet sich durch Wiederholgenauigkeit, Schussfestigkeit sowie einfache Bedienbarkeit aus. Die ursprünglich für die Blaser-Sattelaufnahme und Picatinny/ Weaver-Schienen konzipierte HMS Swift gibt’s inzwischen für weitere Systeme, zum Beispiel die Sauer 303 und die Sauer 404. Jüngst präsentierte Henneberger eine neue Basis für die Aufnahme der Sattelmontage. Durch das Anbringen einer Bodenplatte kann die HMS Swift- Montage vom Typ Sattelmontage auch auf andere gängige Repetierertypen aufgesetzt werden. Die Zieloptik wird mittels eines einzigen Hebels auf der Waffe ver- und entriegelt. Herausstechendes Merkmal: Einhand-Bedienung.

INNOMOUNT- MONTAGE

Die 329 Euro kostende Innomount-Montage zeichnet sich in mehrfacher Hinsicht aus: so ist sie einfach handhabbar, hat eine niedrige Bauhöhe, ist extrem belastbar und sieht elegant aus. Sie lässt sich mit zwei schnellen Handgriffen ohne Werkzeug leicht und wiederholgenau auf die Waffe montieren. Das Austauschen der Zieleinrichtung dauert nur Sekunden. Montagebasis: Innogun; Weaver/ Picatinny (RX Helix); Tikka T3; CZ 550; Sauer 303; Blaser; Merkel (B3/B4/KR1); 12 mm Prisma. Zieloptik Ringe: 25,4/26, 30, 34, 35 und 36 Millimeter; Zeiss-Schiene; Leichtmetall- Schiene; Swarovski-Schiene; Schmidt & Bender- Schiene; Docter sight; Aimpoint Micro. Vorteile: wiederholgenau, robust, leicht, niedrig, schnell, 180 Grad drehbar und vielseitig.

ERAMATIC-SCHWENKMONTAGE

Recknagel fertigt unter dem Markenzeichen Eramatic unterschiedliche Zielfernrohr-Schwenkmontagen. Durch das modulier Baukastensystem finden diese Zielfernrohr Montagen problemlos Einsatz auf Luftgewehren, Repetierbüchsen und kombinierten Waffen. Ihre wichtigsten Vorteile: modulare Austauschbarkeit aller Bauteile; montagefreundliche Höhen- und Seitenverstellung; hoher Bedienkomfort; Sicherheit durch Verständlichkeit der Funktion; optische Integration durch niedrige Bauweise; hohe Fertigungsqualität. Eramatic-Schwenkmontagen in Standardbauhöhe sind sowohl in zweiteiliger Ausführung als auch als Brückenmontage mit Aufnahmen für alle gängigen Zielfernrohre oder Leuchtpunktvisiere im Angebot. Neben den Schwenkmontagen hat Recknagel eine reichhaltige Auswahl an Aufkipp- und Aufschubmontagen in ein- oder zweiteiliger Ausführung im Fertigungsprogramm. Auch für Weaver- und Picatinny-Schienen bietet Recknagel eine Vielfalt an Aufkippmontagen.

KILIC FEINTECHNIK- MONTAGE

Die Kilic Feintechnik GmbH gilt als Spezialist für Zielfernrohrmontagen. So finden sich im Fertigungsprogramm der Firma folgende Zielfernrohrmontagen: zweiteilige Schwenkmontagen; Flex-Brücken-Schwenkmontagen; einteilige Schnell-Spannmontagen (Preis etwa 385 Euro); zweiteilige Schnell- Spannmontagen; MAK Sondermontagen; zweiteilige Festmontagen; Zielfernrohr Montagen für alle Gewehre mit Blaser-Systemen. Die Funktionsteile sind aus hochvergütetem und gehärtetem Stahl hergestellt. Die MAK- ex Brückenschwenkmontage kann auf allen Langwaffen montiert werden, vom Repetierer bis zur Doppel inte. Erfahrungen belegen die hohe Qualität und Zuverlässigkeit sämtlicher MAK-Montagen.

EAW-SCHWENK- UND HEBELSCHWENKMONTAGE

Die EAW-Schwenk- und Hebelschwenk- montagen sind von hoher Qualität und gewährleisten auch unter härtesten Belastungen die Treffgenauigkeit der Waffe. Einige Vorteile: Zielfernrohr mit einer Hand leicht aufsetz- und abnehmbar, da bei der Schwenkmontage der Hinterfuß selbstständig ins Schlösschen einrastet; einfache Montage; Vorder- und Hinterfußpassung ein- und nachstellbar; großer Scherquerschnitt des Vorderfußes (etwa 3-fach gegenüber Einhakmontage) verhindert ein Verkanten; horizontale Verstellung mit EAW-Niederzugsupport; vertikale Verstellung durch Wechseln des Hinterfuß-Unterteils in Stufen ± 0,5 Mil- limeter; gleichbleibende Trefferlage durch Spannungsfreiheit des Glases auch nach wiederholtem Wiederaufsetzen; optimal für Zweitgläser.

KRIEGHOFF- BRÜCKENMONTAGE

Krieghoffs speziell für den Semprio entwickelte Zielfernrohr-Brückenmontage ist hochrobust. Trotz häufigem Auf- und Absetzen des Zielfernrohrs verändert sich die Treffpunktlage der Waffe nicht. Die Montage ermöglicht es, mehrerer Zielfernrohre auf einer Waffe zu benutzen, ohne dass irgendwelche Probleme entstehen. Ihre doppelte Rückstoßabstützung garantiert höchste Schussbelastung und ist für alle gängigen Zielfernrohre geeignet. Die niedrige Bauhöhe unterstützt die elegante Linie des Semprio und garantiert komfortables Schießen übers Zielfernrohr. Verriegelt und fixiert wird die Montage über zwei „Turn Lock“- Schwenkhebel. Ein unbeabsichtigtes Öffnen der Montage verhindern selbstsichernde Druck- knöpfe an den Hebelstirnseiten.