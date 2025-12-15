Wärmebildgerät-Neuheit: Das Habrok 4K 2.0 von HIKMICRO

Mit der Habrok Reihe verbindet HIKMICRO Fernglas. Wärmebildgerät, Nachtsichtgerät und Laserentfernungsmesser in einem Gehäuse. Das neue Habrok 4K 2.0 soll all diese Funktionen auf einem neuen Level in Verbindung bringen.

Habrok 4K 2.0 von HIKMICRO: Allrounder für das Revier

2 Bildkanäle, Wärmebild- sowie Digitalfunktion. Das neue Habrok 4K 2.0 von HIKMICRO hebt das All-in-One-Design seines Vorreiters mit neuen, intuitiven Features auf eine neue Ebene. Neben einer neuen, intuitiveren Bedienung, die die Nutzung des Geräts ohne Umgreifen ermöglicht, punktet das HE25 L 2.0 mit Bildstabilisierung im Wärmebild- und Digitalkanal – ab der ersten Zoomstufe! Nicht nur das hilft bei einer besseren Detailerkennung auf dem Wärmebildgerät. Auch die beiden Kanäle selbst punkten mit verbesserter Brennweite. Nun gibt es den 18 mK NETD-Wärmebildsensor mit 25mm Brennweite sowie den 4K Tages und Nachtsichtkanal mit 60mm Brennweite.

Verbesserter Laser-Entfernungsmesser und neue Funktionen

Weiterhin kommt der integrierte Laser-Entfernungsmesser jetzt mit einem Ballistikrechner, der eine winkelkorrigierte Messung ermöglicht. Zusätzlich bietet HIKMICRO ein erweitertes Software-Paket mit Zoom Pro (Bildglättung), Sync Pro (schnelle Bildverarbeitung ohne bemerkbare Verzögerung) und HSIS Shutterless (wie schon von den Falcon– und Condor-Geräten von HIKMICRO bekannt). Hinzu kommt ein IR-Strahler, der mit der neuen Version zwischen einer 850nm und 940nm Version durch einfach Ab- und Aufschrauben wechseln kann.

Neue Bildmodi vom Habrok 4K 2.0

Zusätzlich bietet das Habrok 4K 2.0 eine Vielzahl an Bildmodi. Neben den bisher bekannten Modi können Sie nun auch Red Monochrome und Green Monochrome nutzen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit auszuwählen, ob alle Bildmodi oder nur einzelne in der Praxis zur Auswahl stehen. So können Sie das Gerät digital auf Ihre eigenen Bedürfnisse zuschneiden.

Neue Funktionen, Intuitive Bedienung

Auch der dynamische Vergrößerungsbereich vom Vorgänger bleibt als Funktion erhalten und bietet im Wärmebildkanal einen Vergrößerungsbereich von 4,3x – 17,2x und im Digitalkanal einen Vergrößerungsbereich von 5,5x – 22x. Das Fokusrad bleibt dabei leise und imitiert die Handhabung eines klassischen Fernglases. Die Tasten für die Umschaltung der Modi sowie den Laserentfernungsmesser, die Foto- und Videofunktion und die Zoomfunktion, die nun sowohl kontinuierlich als auch stufenweise möglich ist, sind neu angeordnet und ermöglichen eine intuitive Bedienung, die größtenteils sogar einhändig funktioniert.

Der Augenabstand bleibt frei wählbar, wobei ein stabilerer Widerstand ungewolltes Verstellen verhindert. Auch der Dioptrinausgleich ist weiterhin möglich. Mit einem Gewicht von 895g ohne Akku bleibt das Gerät dabei leicht und kompakt und steht etwa auf einer Stufe mit dem klassischen Pirschglas.

Das innovative Wärmebildgerät läuft mit 2 18650er Akkus, die eine Nutzung von etwa 6,5 Stunden im Revier ermöglicht. Zwei weitere Akkus sind im Lieferumfang enthalten, ebenso wie das Ladegerät, ein Ladekabel und ein Bino-Harness: Ein Rundum-Sorglos-Paket für den Allrounder im Revier.

Technische Daten vom Habrok 4K 2.0 von HIKMICRO im Überblick

Thermal Sensor 256 x 192, 12 µm NETD < 18 mK Brennweite 25mm, F1.0 Vergrößerung 4,3x – 17,2x (4x) Sehfeld (HxB), Grad/m @ 100m 7,0° x 5,3°, 12,2m x 9,3m Detektionsreichweite 1200m Tag / Nachtsicht Auflösung 3840 x 2160 (4K) Brennweite 60mm, F2.2 Vergrößerung 5,5 x 22,0 (4x) Sehfeld (HxV), Grad/m @ 100m 6,9° x 4,1°, 12m x 7,2m IR Aufheller Austauschbar 850 und 940 mm Laser Rangefinder 1000m Display 0,49″ OLED, 1920 x 1080 abgerundeter Bildschirm Akkutyp 2 auswechselbare, wiederaufladbare 18650er-Akkus Betriebszeit ca. 6,5 Stunden Bildverarbeitung Thermal: Zoom Pro, Synch Pro, Shutterless, image stabilisation, start at 2x Abmessungen 143 mm x 74,8 mm x 223 mm Gewicht 895g ohne Akkus

UVP: 1699 Euro