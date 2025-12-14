Wolf in Lüdenscheid: Polizei reagiert auf Raubtier in NRW

Ein Wolf ist in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen durch die Innenstadt marschiert. Das geht aus den Angaben der örtlichen Polizei hervor. Das Raubtier sei demnach am Samstagmorgen (6. Dezember 2025) in der Nähe des Bahnhofs gegenüber einer Wache unterwegs gewesen. Es lief laut Berichterstattung quer über Straßen und zeigte sich wenig scheu.

Wolf in Lüdenscheid gesichtet: Raubtier in Bahnhofsnähe unterwegs

Die Polizei reagierte schnell auf die Sichtung. Mit einem Streifenwagen probierten die Beamten, den Wolf in ein nahegelegenen Waldgebiet zu treiben. Dabei nutzten sie für die Sicherheit des Tieres auch Blaulicht. Der Einsatz begann so früh, dass die Polizei noch in Dunkelheit und unter Beobachtung weniger Menschen agieren konnte. Allerdings verlor die Streife das Tier auf Höhe des Lüdenscheider Parks aus den Augen. Sie konnten das Raubtier daraufhin nicht wieder aufspüren. Weitere Sichtungen oder Schäden durch das Tier habe es nicht gegeben.

Polizei reagiert auf Sichtung von Wolf in Lüdenscheid

Für die Polizei von Lüdenscheid ist es der erste Einsatz dieser Art. „Ein Wolf in Lüdenscheid ist sehr ungewöhnlich“, erklärte der Polizeisprecher auf Nachfrage der Presse.

Wölfe in Deutschland: Tier sorgt für wachsende Diskussionen

Seit rund 25 Jahren ist der Wolf wieder neu in Deutschland angesiedelt. Seitdem genießt das Tier einen hohen Schutzstatus. In den letzten Jahren stiegen die Populationszahlen allerdings rapide an – und immer häufiger kommt es zu Problemen. Besonders für die Landwirtschaft sorgt der Wolf durch immer häufigere Nutztierrisse für Schwierigkeiten. Und auch in Wohngebieten ist das Raubtier immer häufiger unterwegs. Nachdem der Schutzstatus auf EU-Ebene herabgesenkt wurde, steht nun auch die Aufnahme vom Wolf ins deutsche Jagdrecht an. Derzeit gibt es darüber allerdings immer wieder Diskussionen. Bis eine eindeutige Entscheidung realisiert wird, bleibt also abzuwarten, wann tatsächlich die aktive Entnahme des Wolfes möglich sein wird.

Wie verhalte ich mich, wenn ich einem Wolf begegne?

Derweil gibt es einige Verhaltensregeln, die man befolgen sollte, wenn man einem Wolf begegnet. Wer eines der Raubtiere sichtet, sollte sich laut Landesamt für Natur, Umwelt und Klima nicht nähern. Aber auch plötzliches Wegrennen sollte man vermeiden. Stattdessen sollte man versuchen, den Wolf durch lautes Klatschen oder heftiges Winken zu vertreiben.

