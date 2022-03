Tracker Artemis – Hundeortung für die Profis

Tracker Artemis – Gute Ortung ist überlebenswichtig

Im Treiben geht es oft gefährlich zu und dennoch muss man stets den Überblick behalten. Sind Straßen oder Bahnlinien in der Nähe, hält sich der Hund länger an einem Ort auf, stellt der Hund? All das sind Gefahrenlagen für Hund und Hundeführer, die eine genaue Ortung zwingend erforderlich machen. Das Artemis von Tracker ist uns auf Bewegungsjagden sowie auf der Nachsuche stets ein treuer Begleiter. Mit der 4G-Technologie lässt sich die Position des Hundes stets präzise lokalisieren. Die Datenübertragung erfolgt blitzschnell, die Handhabung über die App auf dem Smartphone erfolgt rasch und intuitiv. Auch Updates werden automatisch und unkompliziert vorgenommen.

Sauen fest?

Wir sehen stets, ob und wo der Hund gerade Laut gibt. Die Halsung ist gut sichtbar und mit einer LED ausgestattet, was unsere vierbeinigen Tester auch bei trüber Witterung, bei der Suche im Feld oder auf der Bewegungsjagd, sehr gut sichtbar macht. Auch die kleineren Vierbeiner haben dank der kompakten und flachen Bauform keinerlei Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit. Gerade wenn krankes Wild gestellt ist, sehen wir dies bequem auf dem Smartphonedisplay und können sofort einschreiten und die Situation auflösen. Oft gingen auch die Nachsuchen in unwegsames Gelände und durch Wassergräben – der Akku ist wasserdicht, kein Problem für das Artemis. Was ebenfalls sehr angenehm ist, ist dass das Handgerät entfällt. Auf der Jagd ist nichts planbar und oft kommt es zu einer Nachsuche wenn das Handgerät eben gerade nicht dabei ist oder geladen wird. Mit dem Tracker heißt es Halsung an und los! Muss geschnallt werden, sieht man immer was passiert.

Den Überblick behalten, wenns drauf ankommt!

Die Hatz kann verkürzt werden, wenn man mit dem Tracker Artemis den Überblick behält. Man jagt waidgerecht und sicher und kann gemeinsam mit dem Hund sicher Beute machen. Uns hat im Test vor allem die große Flexibilität überzeugt, mehrere Hunde tracken zu können.

Weitere Informationen zum Gerät finden Sie bei Tracker.

