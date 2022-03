BERETTA Holding Group übernimmt RUAG Ammotec mit sofortiger Wirkung

Übernahme vereinbart

Mit sofortiger Wirkung hat die BERETTA Holding Group veröffentlicht, dass es eine verbindliche Vereinbarung der Übernahme von RUAG Ammotec gibt. Die RUAG ist der führende europäische Anbieter für Handfeuerwaffenmunition und Eigentümer der renommierten Marken RWS, NORMA, ROTTWEIL und GECO. „Dies ist ein ganz besonderer Moment in der Geschichte unserer Gruppe, die fast drei Jahre an diesem Projekt gearbeitet hat […]“, erklärt Pietro Gussalli Beretta, Präsident und CEO der BERETTA Holding. „In dieser Zeit haben wir klar erkannt, dass RUAG Ammotec kulturell sehr gut zu uns passt und ein starkes, kompetentes und erfahrenes Management vorhanden ist.“

Synergien schaffen

„Es gibt fast keine Überschneidungen“, meint Präsident und CEO Beretta in seinem Statement. Die Firma BERETTA steht seit langem als renommierter Anbieter für Schusswaffen und Optik. Als Beispiel ist an dieser Stelle die innovative BRX zu nennen. Die RUAG bringt in die Übernahme Wissen und Technik im Bereich der Munition mit. Dabei dürfte die Übernahme auf lange Sicht ein perfektes Zusammenspiel ergeben. Ein ohnehin breites Portfolio wird somit um hochwertige Marken erweitert. Auch im Bereich der Entwicklung und Fertigung entstehen Synergien. Hierbei zählt auch die Distribution mit hinein.

Bestehende Standorte bleiben nach Übernahme unberührt

Nach der Übernahme wächst die BERETTA Holding Group auf über 6.000 Mitarbeiter an. Der Umsatz wird laut Prognosen auf 1,5 Mrd. Euro steigen. 2.700 Mitarbeiter bringt die Firma RUAG mit. Die Stellen sind bei BERETTA integriert. Der Präsident und CEO heißt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RUAG Ammotec in seiner Pressemitteilung herzlich willkommen. Die BERETTA Gruppe umfasst nach der Übernahme 50 Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die RUAG bringt fünf neue Fertigungsstätten mit. Insgesamt werden 16 neue Unternehmen in zwölf Ländern in die BERETTA Gruppe integriert.

Produktion für Militär bleibt bestehen

RUAG Ammotec verpflichtet sich weiter hochwertige Munition an die Bundeswehr und die Schweizer Armee zu liefern. Daraus geht hervor, dass die BERETTA Holding Group auch weiterhin an der Zusammenarbeit festhält. Bestehende Standorte der Produktion unterstützt die BERETTA Holding und diese bleiben bestehen. Die Übernahme wird das europäische Geschäft stärken und die globale Präsenz ausbauen.

0

0

0

0 x geteilt