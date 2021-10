Schnelle Italienerin – die Beretta BRX1 Repetierbüchse

Es gibt Neuigkeiten aus dem Val Trompia in Italien. Und nein, es ist keine Flinte! Mit der BRX1 stellt Beretta einen schlanken, robusten und sicheren Geradzugrepetierer vor, der vor allem in puncto Preis eine echte Kampfansage ist.

Schnell, präzise und zuverlässig

Noch ein Geradezugrepetierer mag sich so mancher fragen. Das ja, aber die BRX1 ist in vielen Dingen anders als die bekannten Systeme. Natürlich verfügt sie über ein lineares Geradezugsystem. Und jetzt kommt der Clou, die Beretta hat keinen Handspanner. Die Waffe verfügt über eine 3Stellungs-Sicherung, welche sich über einen Schieber auf dem Kolbenhals bedienen lässt. In guter 98er-Manier sind hier die drei Zustände: Schussbereit, Verschluss entsperrt und gesichert sowie gesichert und gesperrt herzustellen. Das Schlagstück wird dabei im gesicherten Zustand mechanisch blockiert und von der Abzugseinheit losgelöst.

Beretta, die Vielseitige

Die Waffe bietet ihrem Besitzer vielseitige Wechselmöglichkeiten und ermöglicht uns damit, sie auf unsere Jagd individuell anzupassen. Soll ein Kaliberwechsel vorgenommen werden, ist dazu der Austausch von Lauf, Magazin und Verschlusskopf erforderlich.

Gut für die Lauscher

Um Störung und Geräuschbelastung für Wild und Hund zu reduzieren, nutzen einige von uns einen Schalldämpfer. Auch das ist Dank des serienmäßig angebrachten M14X1 Mündungsgewindes bei der BRX1 jederzeit möglich.

Der unterschied liegt im Detail

Der Laufdurchmesser der Waffe beträgt 16mm, sie verfügt über ein zweireihiges Magazin mit einer Kapazität von 5+1. Hinzu kommt ein werkzeuglos verstellbarer Flintenabzug, welcher sich in 900g, 1100g und 1300g einstellen lässt. Hinzu kommt, dass sich die Länge des Schafts über Zwischenlagen variieren lässt. So lässt sich von 343mm bis 393mm variieren. Je nach Größe und Präferenz des Schützen. Hinzu kommt, was gerade für Jägerinnen einen Vorteil bietet, dass auch ein austauschbarer, steilerer Pistolengriff verfügbar ist.

Die Seiten wechseln

Auch an die Linkshänder wurde gedacht, die Auswurfrichtung des Ejektors ist frei wählbar. Lediglich der Verschlusskopf muss dazu um 180 Grad gedreht werden. Und auch der Verschlusshebel ist beidseitig und ohne spezielles Werkzeug montierbar. Eine Picatinny-Schiene aus Stahl ist ebenfalls bereits im Lieferumfang enthalten. Eine Tikka-Prismenschiene oder kurze Prismenschiene sind optional.

Gut gebettet

Die Laufbettung der Waffe ist in einem Aluminiumblock gehalten, welcher über einen massiven Rückstoßstollen verfügt. Dies soll für eine hohe Präzision im SUB-MOA Bereich sorgen.

Technische Details

Standardkaliber: Einreihige Anordnung der Verschlusswarzen (.308, .30-06, 6,5 Creedmoor)

Magnum-Kaliber: Doppelreihige Anordnung der Verschlusswarzen (.300 Win. Mag.)

Gewicht: 3,3kg (mit 57cm Lauf, ohne ZF)

Schaftlänge: 365mm (Kappe 20mm/Zwischenlage 12,5mm)

Gesamtlänge: 114,5cm (62cm Lauflänge), 109,5cm (57cm Lauflänge), 103,5cm (51cm Lauflänge)

Umfangreiches Zubehör: verfügbar

UVP des Herstellers: 1599,00 €