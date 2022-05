Faltbare Wildwanne von Nordforest Hunting

Evergreen: Faltbare Wildwanne

Eine faltbare Wildwanne ist mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil meiner jagdlichen Ausrüstung. Eine Wildwanne folgt dicht hinter dem heißgeliebten Repetierer. Doch von Anfang an: Endlich geht es wieder raus in den Wald! Das Revier ruft! Der Frühling ist angekommen und die Bäume treiben aus. Das wunderbar helle Grün der austreibenden Blätter lässt den Wald in einem tollen Licht erstrahlen – und mittendrin: Der Maibock.

Nach dem Schuss beginnt die Arbeit

Dieser Spruch ist jedem JÄGER bekannt. Nachdem die Kugel den Lauf verlässt und den Wildkörper durchschlägt, verendet das Stück hoffentlich an Ort und Stelle. Nach der Inbesitznahme des Stückes durch den Schützen wird kurz inne gehalten. Anschließend beginnt die Arbeit. Nachdem die rote Arbeit vollrichtet ist, stellt sich die Frage, wie das Stück geborgen werden kann. Schnell ist der Bergegurt am Maibock und das Seil über die Schulter gespannt. Im Auto wartet die faltbare Wildwanne.

Die letzte Fahrt

Die faltbare Wildwanne wird aus dem freien Kofferraum gehoben und auf dem saftigen Grün ausgebreitet. Rückenschonend wird der Bock hineingehoben. Die verstärkten Griffstücke erleichtern das Anpacken ungemein. Mit durchlaufenden Kordeln an den oberen Enden der Wände erlauben das Zuschnüren. Die Folge ist, dass der Bock in der Wanne verschwindet und ein kompaktes Bündel bildet. Dieses wird nun in den Kofferraum gehoben und der Rehbock ist geborgen. Sämtlicher Schweiß wird im inneren des Bündels gesammelt und können nach dem Abtransport ganz einfach ausgekippt werden. Auch das anschließende Ausspülen ist problemlos möglich.

Vor- und Nachteile der faltbaren Wildwanne

Die Vorteile einer faltbaren Wildwanne liegen auf der Hand: Sie ist immer mit im Fahrzeug dabei und wird nach Bedarf hervorgeholt. Sie wird bei jeder privaten Fahrt im Wagen mitgeführt oder auch mal für den Einkauf nach dem Supermarktbesuch zweckentfremdet. Gegenüber einer klassischen Wanne ist sie mehr als platzsparend und andere Dinge des täglichen Bedarfs werden im Familienauto einfach drauf gestellt. Dies geht nicht, sobald eine steife Wanne im Kofferraum mitfährt. Diese muss stets ausgeladen werden und irgendwo an einem sicheren Ort zurück bleiben. Einziger Vorteil der steiferen Wanne ist, dass das Ausspülen in geringem Maße komfortabler ist. Faltbare Wildwannen gibt es in unterschiedlichen Größen und Stärken, sodass auch größere Stücke problemlos transportiert werden können. Auch das spitze Gehörn kann dem Material nichts anhaben und der Schweiß bleibt im zugeschnürten Paket. Hierdurch ist ebenso der Innenraum des Kofferraums geschützt, denn ein Beschmieren des hellen Innenraumes bleibt aus.

