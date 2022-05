40 Jahre JAGD & HUND – Große Jubiläumsfeier im Juni

Vom 7. bis 12. Juni 2022 findet auf dem Gelände der Messe Dortmund – innen wie außen – ein riesiges Geburtstagsfest zu Ehren der JAGD & HUND statt. Das Messeschwergewicht wird 40 Jahre alt! Doch anders als üblich warten die Geschenke auf die Gäste: Mit kostenfreiem Zugang zu zahlreichen Programm-Highlights sowie Gewinnchancen auf Preise im Wert von über 100.000 Euro startet Europas größte Jagdmesse mit einem Paukenschlag in das nächste spektakuläre Jahrzehnt ihrer Geschichte.

Die ganze Vielfalt der Jagd auf einer Messe vereint

Passend zur Jahreszeit und zum naturverbundenen Charakter der Jagd wird ein Großteil der Aktivitäten auf das Außengelände rund um die Messehallen verlagert. Der Outdoor-Bereich mit verschiedenen Vorführungen und Shows sowie das kulinarische WILD FOOD FESTIVAL sind in diesem Jahr für alle Besucher kostenfrei zugänglich. Ein attraktiver Eyecatcher: die „Optik Lichtung“, auf der die Besucher verschiedene Optiken ausprobieren und Wild ansprechen können.

Für Jagdinteressierte und passionierte Jäger geht es zum gewohnt attraktiven Ticketpreis in den Hallen weiter, wo sie einen umfassenden Überblick über alle Produkt-Highlights, Dienstleistungen und Trends erhalten. Hunderte von Ausstellern aller Fachbereiche und Produktkategorien stehen Jägern und Jagdinteressierten mit Rat und Tat zur Seite und beraten sie in punkto Jagd-Ausbildung oder bei der neusten Ausrüstung und beim Zubehör rund um den Jagdalltag ganz persönlich. Ein breites Fach- und Bühnenprogramm mit Vorträgen, Vorführungen und exklusiven Shows wie der begehrten Deutschen Meisterschaft der Hirschrufer am Messefreitag, aber auch der Europameisterschaft der Hirschrufer am Folgetag, runden das Messeangebot perfekt ab.

Tolle Preise für Besucher der Messe

Und als Dank für die jahrelange Treue bekommt jeder Ticketkäufer der JAGD & HUND in diesem Jahr die Chance auf Preise im Wert von über 100.000 Euro, darunter zum Beispiel ein Land Rover Discovery Sport, Goldbarren, Vollkaffeeautomaten namhafter Hersteller und weitere attraktive Produkte zahlreicher ausstellender Unternehmen. Dabei geht garantiert keiner leer aus, denn ein Aussteller-Einkaufsgutschein ist jedem Ticketkäufer garantiert.

Tickets und weitere Infos zum Jubiläumsspektakel gibt es auf www.jagdundhund.de oder per Newsletter (www.jagdundhund.de/newsletter).

0

0

0

0 x geteilt