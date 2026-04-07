Wolf stirbt in der Nähe von Rostock: Unglücklicher Unfall

Momentan sorgt der Wolf in Deutschland immer wieder für Aufsehen. Nun kam eines der Raubtiere bei einem Wildunfall nahe Rostock ums Leben. Was ist passiert?

Der Straßenverkehr ist weiterhin die häufigste Todesursache für Wölfe in Deutschland. Immer wieder kollidieren Fahrzeuge mit Tieren, die versuchen, die Fahrbahn zu überqueren. So auch im Landkreis Rostock. Auf der A 19 überquerte ein Wolf in der Nacht auf Montag (6. April 2026) die Straße, dort erfasst ein Auto das Tier. Während die Fahrerin unverletzt bleibt, stirbt das Raubtier noch an der Unfallstelle.

Wildunfall: Wolf kommt nach Zusammenstoß mit Auto bei Rostock um

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Montag auf der A 19 im Landkreis Rostock, kurz nach der Anschlussstelle Glasewitz bei Güstrow. Dort versuchte ein Wolf laut Angaben der Polizei die Fahrbahn in Fahrtrichtung Berlin zu überqueren. Eine 37 Jahre alte Frau konnte den Zusammenstoß mit dem Tier auf der Straße nicht mehr verhindern. Dieses starb noch vor Ort, die Fahrerin selbst blieb in Folge des Zusammenpralls unverletzt. Informationen zu dem Verbleib des Fahrzeugs oder Folgen für den Straßenverkehr liegen keine Informationen vor.

Auch interessant