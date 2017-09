Podiumsdiskussion zum Thema Wolf in Bisdorf

„Ich habe den Wolf in meinem Wald, ich trage den Wolf in meinem Namen, ich habe einen Wolf im Wappen meiner Vorfahren und als Wetterfahne auf dem Dach.“ So begann Graf Günther von der Schulenburg seine Begrüßung zu der großen Diskussionsrunde im Schafstall Bisdorf am 31. August und begründete damit die Wahl des Themas der Veranstaltung. Auf dem Podium diskutierten wichtige Vertreter aus Naturschutz, Jägerschaft und Politik über die Möglichkeiten der Regulierung der Wolfspopulation in Deutschland und der Region. Rund 350 Zuhörer waren der Einladung von Graf Schulenburg gefolgt und beteiligten sich aktiv mit Fragen und Anregungen.

„Wieviel Wölfe verträgt das Land?“

Dass das Thema große Brisanz hat, wurde schon durch die große Anzahl derer deutlich, die zum Teil weite Wege an diesem Abend auf sich genommen hatten, um nach Bisdorf zu kommen. „Mit so vielen Gästen hatte ich nicht gerechnet“, gab Graf Schulenburg zu und bat gleichzeitig um Versachlichung bei der derzeitig sehr emotional geführten Debatte über die Berechtigung des Wolfes als Bestandteil der Biodiversität in unserer Kulturlandschaft.

Aufmerksam verfolgten alle zu Beginn den Impulsvortrag von Dr. Gero Hocker, MdL und Generalsekretär der FDP Niedersachsen, der vor allem zu bedenken gab, dass der Wolf, anders als gedacht, inzwischen häufig in Niedersachsen anzutreffen ist und sich somit die Politik in den letzten Jahren hinsichtlich der Wolfsmigration gewaltig verschätzt hat. Er forderte sogleich als Konsequenz, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen, anstatt, wie bisher geschehen, sehr zögerlich und hinhaltend durch das Umweltministerium mit der Entnahme einzelner Problemwölfe zu agieren.

Dr. Lucas von Bothmer leitet Diskussionsrunde

Die anschließende Diskussion unter Leitung des Chefredakteurs der Zeitschrift „Jäger“ Dr. Lucas von Bothmer wurde schnell leidenschaftlich, vor allem wenn es um das zögerliche Analyseverhalten des Senkenberg-Instituts in Frankfurt ging. Auch die Genetik der einzelnen Wolfspopulationen und die daraus abzuleitende Artengefährdung der Spezies Wolf wurde sehr unterschiedlich von dem Podiumsdiskutanten beurteilt.

Der Wildbiologe Dr. Daniel Hoffmann von Game Conservancy Deutschland lieferte dazu einige aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse. Man war sich einig, dass die Population in Deutschland stetig wächst, aber Dr. Holger Buschmann, der Vorsitzende des NABU Niedersachsen, wollte sich auf keine Zahl festlegen lassen, ab der eine Bestandsregulierung erforderlich würde. Der Landtagsabgeordnete Dr. Gero Hocker und der niedersächsische LJV- Präsident und MdL Helmut Dammann-Tamke sehen die Notwendigkeit einer Regulierung bereits gekommen, wobei der Journalist und Autor Eckhard Fuhr lediglich für die Entnahme einzelner Problemwölfe durch geschultes Personal plädierte.

Offene Gesprächsrunde zum Thema Wolf

Bei der anschließend offen geführten Diskussion wurde die fehlende Toleranz für den Wolf im ländlichen Raum schnell deutlich. Leidenschaftlich argumentierten mehrere Vertreter der Schaf- und Weidehalter, dass die Umsetzung weitreichender Schutzzaunmaßnahmen vor allem in der Deichwirtschaft trotz Landeszuschüssen nicht zu leisten ist.