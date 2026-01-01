Wilderei in Regensburg: Grausame Tat bei Nittendorf

Im Kreis Regensburg könnte ein Wilderer ein Rehkitz geköpft haben. Die Polizei ermittelt. © Unsplash/Vincent van Zalinge

Im Kreis Regensburg könnte es in einem Wald zu einem Fall der Wilderei gekommen sein. Eine Frau machte bei einem Spaziergang einen makabren Fund: Jemand hat ein Rehkitz getötet und dessen Kopf abgetrennt. Die Polizei steht vor einem Rätsel – wer könnte der Wilderer in Grafenried bei Nittendorf sein?

 Wilderei in Regensburg: Täter köpft Rehkitz und nimmt Kopf mit

Am vergangenen Samstag (27. Dezember 2025) war eine Spaziergängerin in einem Wald bei Nittendorf im Landkreis Regensburg unterwegs. In dem Waldstück im Bereich Grafenried fand die Frau dann ein totes Rehkitz. Besonders makaber: Jemand hat dem toten Jungtier den Kopf abgeschnitten und diesen entwendet. Ein Jäger schätzt den potenziellen Wilderei-Fall ein: Jemand hat den Kopf des Rehkitzes mit einem professionellen Schnitt abgetrennt. Das berichtet die Polizei am Sonntag (28. Dezember) laut nordbayern.

Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei

Die Ermittlungen weisen bisher daraufhin, dass das Tier nicht im Zuge der Jagd getötet wurde. Stattdessen soll es sich um Wilderei handeln. Man geht davon aus, dass der Täter den Kopf entwendet haben könnte, um mögliche Spuren wie das Projektil zu vertuschen. Ein anderer Grund könnte laut Polizei sein, dass der Täter den Kopf als Trophäe mitgenommen hat. Die Polizei in Nittendorf ermittelt wegen mutmaßlicher Jagdwilderei. Sie bittet um Hinweise von Zeugen und aus der Bevölkerung.

