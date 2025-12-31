Feuerwerk geplant? Mit Vorsicht und Respekt vor Tieren!

Für viele Menschen gehört Feuerwerk zu Silvester dazu. Die hellen Lichter und das laute Knallen sind für uns eine schöne Tradition, um das neue Jahr zu begrüßen. Dass die Silvesternacht für Haustiere und auch die geliebten Jagdhunde großen Stress darstellen kann, kriegen viele von uns schon am eigenen Vierbeiner mit. Seltener wird thematisiert, welche Einflüsse das Feuerwerk auf unser heimisches Wild haben kann und was man tun kann, um den Stress für alle Tiere zu minimieren.

Feuerwerk: Stress für Wildtiere

Ein Feuerwerk überrascht und erschreckt Tiere. Die lauten Geräusche und grellen Lichter schrecken Wildschwein, Reh und Co. Auf und können zusätzlich für Orientierungslosigkeit sorgen. Der Lärm kann zusätzlich Tiere im Winterschlaf stören. In der Zeit, in der viele Tierarten eigentlich darauf abzielen, möglichst viel Energie einzusparen, kann eine durch das Böllern ausgelöste Panik den Tieren den Winter zusätzlich erschweren.

Doch auch nach der Silvesternacht bleiben Gefahren für die Tiere: Reste von Raketen, Böllern und Co. gelangen beim Abbrennen in die Umwelt. Sie können scharfkantig sein und zu Schnittverletzungen führen, zusätzlich können die Tiere kleinere Müllreste verschlucken, was innere Verletzungen verursachen kann.

Tipps und Verhaltensregeln bezüglich der Silvesternacht bietet unter anderem der Deutsche Jagdverband. So sollte man beim privaten Feuerwerk Abstand von Wäldern, Feldern oder Parks halten, um Wildtieren so fern wie möglich zu bleiben und auch die Überreste der Raketen und Böller nicht in ihren Lebensraum kommen zu lassen. Sollte man in den folgenden Tagen solche Überreste finden, sollten diese eingesammelt und sicher entsorgt werden.

Auch Hunde freuen sich über Feuerwerk-Auszeit

Diese Maßnahmen schützen nicht nur Wild- sondern auch Haustiere. Die eigenen Vierbeiner kann man durch geschlossene Fenster und Türen schützen. Denn ein ruhiger Rückzugsort bietet den besten Schutz vor Stress und Panik.

Viele Städte haben heutzutage zentrale Feuerwerke, welche kontrollierter und weder in der Nähe von Wäldern oder Parks, noch direkt vor der eigenen Haustür stattfinden. Es lohnt sich also in jedem Fall, sich alternative Möglichkeiten für das private. Feuerwerk in der Silvesternacht anzuschauen. Ansonsten helfen die genannten Verhaltensregeln dabei, den Stress für Wild- und Haustiere ebenso zu minimieren wie dieVerschmutzung unserer Wälder.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen guten Start ins neue Jahr und ein letztes Waidmannsheil 2025!

