Schneeleopard greift Touristin an: Frau nähert sich dem Tier

Eine Touristin versuchte, einen Schneeleopard zu fotografieren. Dieses Vorhaben endete für die Frau im Krankenhaus. Wie konnte es dazu kommen?

Ein Schneeleopard hat im Nordwesten von China eine Touristin bei dem Versuch angegriffen, ein Foto von dem Raubtier zu machen. Die Frau habe sich dem Tier allem Anschein nach zu sehr genähert, woraufhin der Schneeleopard sich für einen Angriff entschied. Mehrere Medien und chinesische Behörden berichteten über den Vorfall, der sich in der Nähe der Stadt Koktokay in der Region Xinjiang im Nordwesten Chinas ereignete.

Schneeleopard greift Touristin an: Frau versucht, Foto von Raubtier zu ergattern

Den Berichten zufolge gehörte die Frau zu einer Gruppe von Touristen, die in einem Fahrzeg in der Region um die Stadt Koktokay unterwegs war. Sie entdeckte den Schneeleoparden und stieg aus dem Fahrzeug aus, um dem Tier für ein Foto näherzukommen. Darauf reagierte der Leopard allerdings mit einem plötzlichen Angriff. Aufnahmen von dem Vorfall zeigen, wie die Touristin nach dem Angriff regungslos auf dem Boden liegt. Nachdem sich das Tier entfernte, wurde die verletzte Touristin in ein Krankenhaus gebracht. Laut Forstamt des Bezirks sei der Zustand der Frau stabilisiert.

