Brandstifter zerstören Hochsitz? Polizei ermittelt

Haben Brandstifter einen Hochsitz angezündet? Ein Ansitz wurde vollständig abgebrannt gefunden. Die Polizei ermittelt gegen die unbekannten Täter.

In der Gemeinde Forstinnig im Kreis Ebersberg (Bayern) ist ein Hochsitz abgebrannt. Die Polizei vermutet eine Straftat – und ermittelt gegen die mutmaßlichen, unbekannten Brandstifter.

Hochsitz in Forstinnig abgebrannt: Polizei geht von Brandstiftung aus

Im Gemeindebereich von Forstinnig in Oberbayern haben unbekannte Täter mutmaßlich einen Hochsitz angezündet. Den Ansitz, der sich im Bereich der Wagmühle befindet, habe man am vergangenen Freitag (30. Januar 2026) vollständig abgebrannt entdeckt. Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse geht die Polizei von einer vorsätzlich Brandstiftung aus. Die Ermittler fanden demnach Verpackungsmaterialien eines Online-Versandhändlers am Hochsitz, die teilweise mitverbrannt waren.

Polizei bittet um Hilfe, die Brandstifter zu finden

Bislang konnten die Beamten laut Polizeibericht keine konkreten Hinweise auf verdächtige Personen finden. Der Sachschaden durch die Brandstiftung beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Poing bittet Zeugen, die im Bereich der Wagmühle verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden (08121/9917-0).

Brandstiftung und Sachbeschädigung: Hochsitze immer wieder im Fokus

In der Vergangenheit kam es immer wieder dazu, dass Hochsitze zerstört oder so beschädigt wurden, dass eine potenzielle Gefahr bei der Nutzung bestand. Ob es sich dabei um gezielte Angriffe auf die Jägerschaft oder willkürliche Zerstörung handelt, lässt sich im Nachhinein nicht immer abschließend klären. Ob die Brandstifter in diesem Fall explizit Jägerinnen und Jäger schaden wollten, steht ebenfalls noch aus.

