Reh verfängt sich in Zaun – Feuerwehr rettet Wildtier in Dieburg

In Dieburg in Hessen verfing sich ein Reh in einem unter Strom stehenden Weidezaun. Kinder fanden das hilflose Wildtier und riefen die Feuerwehr.

Bei einem Einsatz in Dieburg hat die Feuerwehr ein Reh gerettet, das sich mit seinem Geweih in einem Zaun verfing. Derartige Einsätze häufen sich – was ist zu dem Vorfall bekannt?

Reh bleibt in Zaun stecken: Feuerwehr mit Rettungsaktion in Dieburg

In Dieburg (Hessen) wurde die Polizei zu einem Einsatz gerufen. Kinder fanden vor Ort ein hilfloses Reh. Die Einsatzkräfte fanden in einem Graben tatsächlich einen jungen Rehbock, der sich mit seinem Gehörn in einem Weidezaun verfangen hatte. Der Zaun stand zusätzlich unter Strom und stellte damit eine weitere Gefahrenquelle für das Wildtier dar. Nach Angaben der „hessenschau“ versuchte das Tier mehrfach, sich eigenständig aus dem Weidezaun zu befreien, er blieb allerdings erfolglos.

Wildtier konnte unverletzt in den Wald zurückkehren

Nach Angaben der Feuerwehr fixierten die Einsatzkräfte das gefangene Reh behutsam am Gehörn. Sie durchtrennten anschließend mit technischem Werkzeug die Seile des Zauns. Allem Anschein nach blieb der Rehbock unverletzt, er sprang direkt nach der Befreiung durch die Feuerwehr in ein angrenzenden Waldstück.

Immer wieder kommt es dazu, dass sich Wildtiere in Zäunen oder anderen Bauten verfangen. Erst vor kurzem kam es in Dortmund zu zwei ähnlichen Fällen. Nachdem ein Fuchs in einem Gleisbett steckenblieb und damit den Bahnverkehr beeinträchtigte, blieb auch ein Reh in einem Zaun stecken.

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