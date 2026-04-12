Reh in Limburg gerettet: Tier in Zaun gefangen

In Limburg (Hessen) mussten Feuerwehrleute ein Reh aus einem Metallzaun retten. Das Tier zeigte sich sehr verängstigt, konnte allerdings wieder in die Freiheit zurückkehren. Immer wieder müssen Einsatzkräfte Wildtiere in Städten retten oder befreien.

Am vergangenen Donnerstag (9. April 2026) mussten die Feuerwehren aus Limburg und Dietkirchen in Hessen zu einem besonderen Einsatz ausrücken. Gegen 7.30 Uhr am Morgen alarmierten Bürger die Feuerwehr. Sie hatten ein Reh entdeckt, dass sich an einem Betriebsgelände in einem Zaun verfangen hatte und sich nicht mehr selbst aus der Konstruktion befreien konnte. Daraufhin rückte die Einsatzgruppe an, um das Wildtier zu befreien.

Feuerwehr rückt zu Rettung aus: Reh steckt in Zaun fest

Die Feuerwehr Limburg äußerte sich in einer Mitteilung zu dem Rettungseinsatz. Demnach rückten die Einsatzkräfte mit einer Säbelsäge an, um den Metallzaun, der sich im Gewerbegebiet „Auf der Heide“ in Dietkirchen befindet, aufzuschneiden. Ziel war es, das verängstigte Tier möglichst schnell und vorsichtig aus der Metallkonstruktion zu befreien, bevor es sich verletzt. Nach nur wenigen Minuten konnten die Einsatzkräfte das Reh tatsächlich befreien.

Nach Absprache mit Jäger: Reh kehrt in die Freiheit zurück

Die Feuerwehrleute brachten das Wildtier nach der Rettung in einer Tierauffangbox unter und verständigten den zuständigen Jagdpächter. Nach Rücksprache mit diesem konnten die Einsatzkräfte das Reh dann wieder in die Freiheit bringen. Nach dem ungewöhnlichen, aber glücklich verlaufenden Einsatz meldete sich die Feuerwehr auf den eigenen Social-Media-Kanälen: „Ein Einsatz mit gutem und schönen Ausgang – für Mensch und Tier“.

Wildtiere in Städten: Immer wieder Rettungsmissionen

Immer wieder müssen Wildtiere in Städten aus misslichen Lagen befreit werden. Beispiele hierfür sind ein Fuchs, der sich in Dortmund in einem Gleisbett verirrte oder ein Reh in Dieburg, welches sich in einem unter Strom stehenden Weidezaun verfing.

Auch interessant