Rauchen schadet dem Revier – Aufgepasst!

Eins schnell vorab: Dies ist kein Beitrag, der Ihnen die gesundheitlichen Nachteile des Rauchens aufzeigen und Sie ermahnen soll. Jeder der offiziell Rauchen darf ist alt genug, um Verantwortung für sein Verhalten zu tragen. Der Denkanstoß soll eher zum Verbleib der Kippenstummel anregen. Ich beobachte immer wieder, wie viele ohne Bedacht ihre aufgerauchte Zigarette in die Botanik werfen. Wir klären auf, dass dies der falsche Ort ist!

Das Material

Zur Zeit sind es noch knapp 90% der Filter, die aus einem Material namens Cellulose – Acetat bestehen. Dieses Material wird zwar zum Teil aus Holz gewonnen, aber ist alles andere als nachhaltig. Da das Material zusätzlich noch mit gewissen Chemikalien wie beispielsweise Aceton umgewandelt wird, um später einen kompakteren Filter mit einem geringeren Durchlass zu erstellen.

Nach dem Genuss

Nach dem Konsum der Zigarette haben sich durch den Verbrennungsprozess natürlich weitere Chemikalien im Filter angereichert, welche nicht nur größtenteils schädlich für die Gesundheit, sondern auch für die Umwelt sind. Laut WHO befinden sich nach dem Rauchen bis zu 7000 verschiedene Chemikalien in einem Filter. Eine unbedacht weggeworfene Zigarette verbleibt zwischen 10 – 15 Jahre in der Umwelt. Viele der enthaltenen Chemikalien sind giftig für sämtliche Organismen. Jedes Jahr landen weltweit bis zu 4,5 Billionen Zigarettenstummel in der Natur, wo sie langfristig die Umwelt mit Chemikalien und Plastik belasten.

Die Kippe gehört in den Restmüll und damit sie dort landet, kann man sich beispielsweise einen Taschenaschenbecher oder ein altes kleines Glas mit einpacken. Dieser Vorgang ist zwar mit etwas mehr Arbeit verbunden, aber die Natur dank es Ihnen, wenn der Stummel zuhause im Müll landet.

Verrückte Schweden

In Schweden plant ein Start-Up Unternehmen in Zukunft Krähen für das Einsammeln von Zigarettenstummeln zu trainieren. Somit möchte das Unternehmen dafür sorgen, dass die Tiere bei der Reinigung der Städte einen großen Beitrag leisten und weniger Müll auf den Straßen liegt.

