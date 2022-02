Finanziertes Projekt für Landwirte

Ab sofort werden Landwirte im Norden gesucht. Der Landesjagverband Schleswig-Holstein e.V. ist Kofinanzierer im Kooperationsprojekt „Bunte Biomasse“ des Netzwerks Lebensraum Feldflur. In Zukunft sollen Landwirte einen Teil des Mais für die Biogasanlagen durch kleine Menge mehrjährige Wildpflanzenkulturen ersetzen. Teilnehmende Betriebe erhalten selbstverständlich einen finanziellen Ausgleich für Deckungsbeitragsverluste. Zudem gibt es eine kostenlose Hilfe beim Anbau der Bestände und der Ernte des Aufwuchses.

Ziel der Bunten Biomasse für die Landwirtschaft

Für Landwirte und die Gemeinschaft der Bauern bedeutet das Projekt einen Gewinn an biologischer Vielfalt und eine Stärkung der Außendarstellung. Auch aus Wildpflanzen kann man Energie gewinnen. Hieraus entsteht eine Maßnahme zur Förderung der Artenvielfalt. Genauso wird das Gewässer geschützt und der Bodenschutz ist ebenfalls ein Thema. Die Vorteile von mehrjährigen Wildpflanzenkulturen für Landwirte und Umwelt sind vielfältig. Der Zeitraum ist auf fünf Jahre ausgelegt. Hierbei kann die Mischung an unterschiedlichen Standorten ausgebracht werden. Weitere Vorteile sind ein geringer Arbeitsaufwand über mehrere Jahre, sowie eine ganzjährige Begrünung. Einige betriebe konnten im Jahr 2019 trotz schwierigen Bedingungen über 40 Tonnen Frischmasse ernten. Außerdem bietet solch ein angepflanzter Streifen Schutz vor Erosion und ist eine Nahrungsquellen. Eine mehrmonatige Blühphase schafft zudem Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Landwirtschaft ist grün.

Vorteile für Wildtiere

Ein Gewinn an Lebensraum ist ebenfalls ein Vorteil für unsere Wildtiere. Bodenbrüter und Insekten bedanken sich für Ausgleichsflächen neben Maisschlägen. Der Bewuchs schafft Deckung und Nistmöglichkeiten. Aber auch Schalenwild findet in den unterschiedlichen Pflanzen immer etwas Äsung. Andere Bereiche werden nicht mehr verbissen und somit Wildschaden verhütet. Dafür dienen auch von Jägern angelegte Wildacker.

Unterstützer der Landwirte

Das Projekt „Bunte Biomasse“ hat zahlreiche Unterstützer. Namenhafte Partner wie der Deutsche Jagdverband e.V. die Deutsche Wildtierstiftung oder Wirtschaftsunternehmen wie E.on und RWE sind an dieser Stelle zu nennen. Aber auch verschiedene Landesjagdverbände wie aus Schleswig-Holstein unterstützen das Projekt. Alle Unterstützung hilft allerdings nicht, wenn es nicht Landwirte gibt, die dies umsetzen. Die positiven Eigenschaften überwiegen und sollten Ansporn sein einige Streifen anzulegen und auf etwas Mais zu verzichten.

