Zwei Goldschakale im Süden Deutschlands nachgewiesen

Nach Angaben des Umweltministeriums Baden-Württemberg sollen sich zwei Goldschakale im Schwarzwald-Baar-Kreis aufhalten. Diese beiden wären das erste Goldschakal-Paar, das genetisch in Deutschland nachgewiesen wurde. Anfang Oktober sind die Tiere zum ersten Mal auf den Fotos einer Wildkamera aufgetaucht.

Goldschakale sind seit längerem Gäste in Deutschland

Der erste Goldschakal-Nachweis in Deutschland wurde in 1997 in Brandenburg dokumentiert. Über die Jahre gab es nach und nach auch in anderen Bundesländern Sichtungen der Spezies, sodass es mittlerweile über 80 Golfschakal-Nachweise in Deutschland gibt. Allerdings sind davon alleine 60 aus dem Jahr 2020. Da dies jedoch das erste reguläre Paar ist, welches in Deutschland nachgewiesen werden konnte, stellt sich der Kreis auf Nachwuchs ein. Im Gegensatz zum Waschbären, Marderhund oder Mink siedelt sich der Goldschakal jedoch natürlich an, betonte das Umweltministerium.

Weder Wolf noch Fuchs

Goldschakale (Canis aureus) sind eng mit dem Wolf verwandt. Im Vergleich zu ihrem großen Cousin fallen sie aber mit 80 bis 95 Zentimeter Länge und einer Schulterhöhe von 35 bis 50 Zentimetern eher klein aus. In der Regel leben Goldschakale in einer Familiengruppe bestehend aus dem Elternpaar und einigen Jungtieren. Erwachsene Jungtiere verlassen die Gruppe, doch bleiben häufig ein oder zwei Welpen zurück, um die Elterntiere bei der Aufzucht des nächsten Wurfs zu unterstützen. Bei ausreichendem Nahrungsangebot lebt eine Familie in einem festen Revier. Da die Tiere die meiste Zeit nachtaktiv sind, sind Begegnungen von Mensch und Schakal ausgesprochen selten.

Einziger in Europa lebender Schakal

Das Verbreitungsgebiet des Goldschakals dehnt sich auf weite Teile des Nahen Ostens, Indiens bis nach Bangladesh aus. Aber auch in weiten Teilen Südosteuropas bis hin nach Österreich ist das Tier heimisch. Über Deutschland hinaus wurden Goldschakale aber auch schon in Dänemark oder Finnland gesichtet. Die Tiere bevorzugen offene Landschaften als Habitat. Ihre Ernährungsweise ist mit der eines Fuchses vergleichbar und besteht somit hauptsächlich aus Niederwild, aber auch aus kleineren Wirbeltieren und Insekten. Allerdings werden Früchte und Beeren auch nicht verschmäht. Wenn sich die Gelegenheit bietet sind die Tiere auch dazu in der Lage größere Tiere wie zum Beispiel Rehe zu erlegen.

