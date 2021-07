Das Berliner Meinungsforschungsinstitut Pollytix hat im Auftrag des Landvolks und weiterer Verbände in Niedersachsen eine repräsentative Umfrage durchgeführt.

83 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, dass der Wolf von Flächen ferngehalten werden solle, auf denen kein Schutz von Nutztieren möglich sei. Wolfsfreie Gebiete in Niedersachsen werden somit von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt.

Abschuss der streng geschützten Wölfe bald möglich?

Darüber hinaus sahen 72 Prozent der Teilnehmer das Tier als große Gefahr für Nutztiere, 65 Prozent der Befragten waren der Meinung es müssen Wölfe geschossen werden, wenn diese Nutztiere rissen, 50 Prozent sprachen sich für einen Wolfsabschuss bei Annäherung an Siedlungen oder Menschen aus.

In #MV haben sich weitere #Wölfe fest angesiedelt. Das geht aus einer Langzeitdokumentation hervor. Demnach verteilen sich die fünf neu registrierten #Einzelwölfe auf insgesamt vier feste Wolfsterritorien. https://t.co/VIpYlTsT6l — NDR MV (@ndrmv) July 6, 2021

Die Studie wurde vom Bauernverband in Hannover am Montag vorgestellt und an Umweltminister Olaf Lies von der SPD überreicht. Demnach finden 67 Prozent der Befragten die Rückkehr der Wölfe in die niedersächsischen Wälder grundsätzlich gut. 70 Prozent sind für regelmäßige Bestandskontrollen und 83 Prozent unterstützen dasFernhalten von Wölfen aus Landschaften, die aus verschiedenen Gründen nicht eingezäunt werden können – zum Beispiel Deiche.

