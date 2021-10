Wolf illegal getötet – NABU sieht Politik in Mitverantwortung

Naturschutz?

Der Wolf ist in Deutschland durch das Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Auch auf EU-Ebene ist er nach Anhang 4 der FFH-Richtlinie der Europäischen Union ein streng geschütztes Tier. Der Umgang mit dem Wolf ist lediglich in Schweden und den baltischen Staaten anders. Dort ist es möglich, den Wolf im Rahmen von Abschussplänen zu erlegen. Der Wolf wird dort also nicht illegal getötet, sondern regulär bejagt. Der jährliche Zuwachs wird so abgeschöpft, der Bestand angepasst und die natürliche Scheu der Tiere vor Mensch und Weidevieh bleibt erhalten.

Wolf illegal getötet?

Laut Naturschutzbund Deutschland (NABU) ist die Zahl der getöteten Wölfe in diesem Jahr hoch. Sie steigt, so heißt es.

So ist laut NABU dieses Jahr schon der 11. Wolf illegal getötet worden. Zuletzt sind die drei, in Mecklenburg aufgefundenen Wölfe hinzu gekommen. Damit ist in diesem Jahr bereits ein Höchststand erreicht. In den Jahren 2020, 2019 und 2018 sind es jeweils nur acht bzw. neun Tötungen, so weiß die Organisation. Der Fachbereichsleiter des NABU, Ralf Schulte, sagt dazu:, dass jede Tötung eine Straftat ist und strafrechtlich verfolgt werden muss“.

Ist die Politik Schuld?

Die Politik trägt eine Mitverantwortung an den illegalen Abschüssen, so der NABU. Anstatt über eine mögliche Bejahung des Wolfs zu sprechen, solle man den Fokus auf die Förderung von Herdenschutzmaßnahmen legen. Und damit die wirklichen Probleme der Weideviehhalter ernst nehmen.

Wolf illegal getötet – Status quo

Seit 2000 sind es bereits 64 Fälle, in denen ein Wolf illegal getötet wurde.

Kaum einer dieser Fälle ist aufgeklärt worden. Dies liegt laut Naturschutzbund daran, dass es den Bundesländern an Fachstellen für den Artenschutz fehlt. Denn den Bundesländern fehle es an Fachstellen für Artenschutzkriminalität. Zudem sind nicht nur der Wolf, sondern auch Luchse betroffen. Auch sie würden immer wieder getötet aufgefunden, ebenso wie viele Greifvögel. Die Fälle, in denen ein Wolf getötet wurde, sind also keine Einzelfälle.