Waldbrand in Spanien: Weitere Tote in Andalusien bestätigt

In Andalusien (Spanien) zerstörte ein verheerender Waldbrand 7.000 Hektar Vegetation. Inzwischen sind mindestens 13 Menschen durch die Folgen des Brandes gestorben. Was ist zu den derzeitigen Umständen bekannt?

In Andalusien im Süden Spaniens ist die Zahl der Toten in Folge des desaströsen Waldbrandes auf 13 gestiegen. Die Regierung der Region Andalusien teilte nun mit, dass eine 93-Jährige Britin ihren Brandverletzungen im Krankenhaus erlag. Die Frau war wohnhaft in der Gemeinde Los Gallardos, etwa 70 Kilometer nordöstlich der Provinzhauptstadt Almería. Dort brach das Feuer am vergangenen Donnerstag (9. Juli 2026) aus. Ursache für den Waldbrand ist höchstwahrscheinlich eine defekte Stromleitung.

Waldbrand in Andalusien: 7.000 Hektar betroffen

Der Brand zerstörte rund 7.000 Hektar Vegetation. Rund 1.500 Menschen mussten ihre Heimat übergangsweise verlassen. Einsatzkräfte kämpfen noch immer gegen das Feuer, seit Sonntag gelte die Situation allerdings trotz anhaltender Hitze als stabil.

Regierung äußert sich: Klimanotstand und tragische Todesfälle

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez besuchte die von dem Waldbrand betroffene Region und sprach sich dort für eine bessere Prävention aus. Darüber berichten mehrere Nachrichtenportale einheitlich: “Wir dürfen nicht nur reagieren, wenn sich diese Feuer ereignen, wir müssen vorbeugen.” Dazu gehören unter anderem Notfall-Trainingskurse für junge Menschen sowie ein besserer Brandschutz innerhalb der Kommunen. Sánchez erklärt zusätzlich, dass derart gefährliche Waldbrände wegen des Klimawandels immer häufiger werden. “Jeder Einzelne von uns muss sich bewusst werden, dass sich das Klima gerade verändert, dass die Auswirkungen des Klimanotstands sich immer mehr verschlimmern.”

Spanien ist dabei nicht das einzige Land, in dem Waldbrände derzeit für Probleme sorgen. So kam es auch in Griechenland, Frankreich und Portugal zu Bränden infolge der Hitzewelle.