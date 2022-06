Waldbrände im Harz

Bereits jetzt brennt es im Harz. Die beliebte Region ist sehr von der Trockenheit betroffen und aus noch ungeklärter Ursache brennt der Wald. Dabei liegt uns das heißeste Wochenende des bisherigen Jahres noch bevor. Am Samstag erreichen wir in Deutschland weit über 30 Grad. Ein mäßiger Wind verleiht dem wütendem Feuer noch zusätzlich Kraft.

Standort und aktuelle Situation

Wie die Bildzeitung berichtet, brennt es momentan aufgrund hoher Trockenheit im Harz in Hasserode. Der Ort befindet sich im Bundesland Sachsen-Anhalt bei Blankenburg. Es soll bereits eine Fläche von sieben Fußballfeldern in Flammen stehen! Der gestrige Notruf ging gegen 23.37 Uhr ein. Sofort machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg, um das Feuer im Harz zu löschen. Elf Fahrzeuge der Feuerwehr sind mittlerweile im Einsatz und versuchen den Waldbrand im Trecktal im Oberharz am Brocken zu bekämpfen. Zunächst setzten die Einsatzkräfte eine Drohne ein, um den Brandherd zu finden sowie das Ausmaß festzustellen. Aufgrunddessen wurden weitere Einsatzkräfte aus dem Umland angefordert, die bereits eingetroffen sind. Es ist aber aufgrund der Trockenheit nicht der erste Brand in diesem Jahr. Regen ist in den nächsten Tagen keiner in Sicht. «Im Zuge des Klimawandels wird die Gefahr von Waldbränden zunehmen», schrieb zuletzt ein Sprecher des Forstministeriums in Magdeburg. Die Waldbrandsaison gehe bis zum 30. September.

Wildtiere im Harz bei Hitze

Wie bereits nach den Stürmen im Frühjahr, über die wir hier berichteten, kommen nun große Schäden durch Feuer und Flammen hinzu. Wie die Tagesschau berichtet ist kein Regen zu erwarten. Die Gefahr von weiteren Bränden nimmt zu. Ein Hochdruckgebiet sorgt in den kommenden Tagen für hochsommerliches Wetter in Deutschland. „Dabei werden von Süden und Südwesten zunehmend warme bis heiße Luftmassen herangeführt“, sagte Jens Bonewitz von der Vorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die höchsten Temperaturen werden demnach am Wochenende erwartet. Zudem sei dann mit Gewittern zu rechnen. Dies macht die Situation natürlich noch angespannter. Die Trockenheit, bereits entfachte Feuer und die Gefahr von Blitzeinschlägen ist ein gefährlicher Mix für Mensch und Tier. Durch den Waldbrand verlieren Wildtiere ihre Einstände, müssen fliehen und laufen Gefahr sich zu verletzen.

Gefahren verhüten

Zur Verhütung von Waldbränden ist es wichtig stets aufmerksam zu sein und Auffälligkeiten sofort an die örtliche Dienststelle zu melden. Feuerwehr und Polizei überfliegen bei Gefahr bedrohte Stellen in der Natur mit Hubschraubern und kleineren Flugzeugen. Hierfür ist es wichtig, das Rauchen im Wald zu unterbinden und Zigarettenstummel nicht achtlos in die Natur zu werfen. Wir sind in diesem Fall alle für die die Natur sowie unsere Wildtiere verantwortlich!

