Wärmebildkameras sind ein wichtiges Werkzeug in der Jagd und Outdoor-Nutzung geworden. Sei es um gezielt an Schadflächen zu jagen oder schlicht störungsarm zum Hochsitz zu gelangen. Die kleinen Helfer leisten gute Dienste.

Mit der Marke Nocpix hat InfiRay Technologies eine neue Produktlinie entwickelt, die sich speziell an Jäger richtet. Die Kameras versprechen fortschrittliche Sensortechnologie mit anwenderfreundlichen Funktionen.

Technische Merkmale der VISTA-Wärmebildkameras

Die Nocpix VISTA-Serie bietet ein rundes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2560 x 2560 Pixeln. Das Display ähnelt dabei in seiner Form einem klassischen Fernglas und bietet eine klare Bildqualität. Ausgestattet mit einem NETD-Wert von ≤15 mK und einem 640×512@12μm-Sensor erfasst die Kamera auch geringe Temperaturunterschiede. Ein integrierter Laser-Entfernungsmesser, der eine Reichweite von bis zu 1200 Metern abdeckt, bietet ein zusätzliches Hilfsmittel bei der Jagd im Feld.

Kompaktheit der Lumi-Serie

Die Lumi-Serie von Nocpix ist besonders kompakt und leicht. Mit einem Gewicht von nur 330 g ist sie einfach zu handhaben und transportieren. Der integrierte Sensor arbeitet mit einem NETD-Wert von <20 mK und bietet somit eine stabile Bildqualität, auch bei widrigen Wetterbedingungen. Die Kamera verfügt über geräuschlose Bedientasten und mehrere Farbpaletten zur Anpassung der Bildwiedergabe an verschiedene Umgebungen. Da das Gerät sehr handlich ist, eignet es sich auch als Alltagsbegleiter und für den Fall der Fälle beim Ansitz an der Kirrung.

Anwendung und Nutzen

Die Nocpix-Wärmebildkameras sind für Jäger und Outdoor-Nutzer entwickelt, die präzise Bilddarstellungen und eine einfache Handhabung benötigen. Die hohe Bildqualität, lange Akkulaufzeiten und vielseitigen Funktionen wie Laser-Entfernungsmesser und Farbmodi bieten praktische Unterstützung bei der Wildbeobachtung und Jagd. Beide Serien richten sich an Nutzer, die eine robuste und zuverlässige Wärmebildlösung suchen. Wer auf der Suche nach einer Wärmebildkamera ist, findet hier auf jeden Fall zwei Newcomer, die eine solide Lösung für Saujagd und Revieralltag bieten.

0

0

0

0 x geteilt