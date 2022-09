Wärmebildgerät verboten – Walliser reglementieren sich selbst

Wärmebildgerät und Nachtsichttechnik verboten

Die Schweizer Jäger im Wallis gehen jetzt gänzlich neue Wege in puncto Wärmebildgerät und Nachtsichttechnik. Da zahlreiche Wildarten im Schutz der Dunkelheit unterwegs sind, wollen die örtlichen Jäger ihnen zu dieser Zeit auch ihre Ruhe lassen. «Solche Nachtsichtgeräte haben einen regelrechten Boom erlebt. Fast jede Jagdgruppe hat eines dabei. Dadurch wächst die Konkurrenz unter den Jägern und der Druck auf das Wild steigt», zitiert der Schweizer Rundfunk Sven Wirthner von der Walliser Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere.

Kein Verbot von oben

Den Technikeinsatz haben sich die Walliser Jäger selbst verboten. Mit dem Beginn der Hochjagd sind sowohl Nachtsichtgeräte als auch Wärmebildkameras verboten. Die Jägerschaft hat sich das Verbot bei ihrer letzten Delegiertenversammlung selbst verordnet.

Mehr Fairness ohne Wärmebildgerät und Nachtsichttechnik

Intention der Jägerschaft ist dabei eine faire Jagd, wie es heißt. Man wolle dies für Wild und Jäger so gestalten, zulässig ist dann nur noch die Jagd unter Verwendung eines Fernglases. „Tiere sollen auch ihre Chance haben, mit ihrem Instinkt den Jägern zu entkommen“, so Wirthner gegenüber dem SRF. Die Kritik der Jägerschaft lautet, dass durch den Technikeinsatz die Chancen für Wild und Jäger ungleich verteilt sind, man pirsche sich bereits im Dunkeln mit Wärmebildgerät oder Nachtsichttechnik an und erlege die Tiere dann sobald es dämmere.

Föderale Vielfalt

Der Technikeinsatz ist in der Schweiz in manchen Kantonen erlaubt und in wieder anderen verboten. Im Kanton Freiburg dürfen auf der Jagd keine Wärmebildkameras eingesetzt werden. Im Kanton Bern hingegen darf zur Beobachtung Technik eingesetzt werden. Im Wallis haben Wildhüter nun die Befugnis, in Verdachtsfällen auch die Ausrüstung der Jäger auf Wärmebilgerät oder Nachtsichttechnik zu kontrollieren. «Die soziale Kontrolle durch Jägerinnen und Jäger spielt dabei sicher eine wichtige Rolle», teilte Sven Wirthner dem SRF mit.

