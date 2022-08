Tödlicher Unfall bei Erntejagd

In Thüringen hat sich just ein tödlicher Unfall bei einer Erntejagd ereignet. Ein Jäger wurde von einem Querschläger am Kopf getroffen.

Erntejagden sind kein Zuckerschlecken. Nun ereignet sich in Thüringen bei Großkochberg ein tödlicher Unfall. Diese Art von Unfällen liegt häufig an mangelndem Kugelfang und überambitionierten Jägern. Ende Juli wurde am Abend gegen 21 Uhr ein angestellter Jäger durch einen Querschläger am Kopf getroffen. Der Mann wurde eineinhalb Stunden von Einsatzkräften der Feuerwehr Saalfeld erstversorgt. Anschließend hat ein Rettungshubschrauber ihn ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Zuletzt war es 2018 zu zwei Jagdunfällen in Thüringen gekommen.

Tödlicher Unfall – Sicherheit hat oberste Priorität

Hier gibt der DJV wichtige Tipps zur Sicherheit bei der Erntejagd. Ein tödlicher Unfall ist stets im Bereich des Möglichen, wenn Kugelfang und Gefahrenbereiche nicht sicher eingehalten werden. Leider kommt es immer wieder zu Unfällen während solcher Aktionen.

0

0

0

0 x geteilt