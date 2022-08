Verein Hirschmann trifft sich in Daun

Der Verein Hirschmann tagt am 20.8. in der Eifel und stellt eine neue Prüfungsordnung für Schweißhunde den Mitgliedern vor.

Am 20.08.2022 findet in Daun die jährliche Hauptversammlung des Vereins Hirschmann statt. Der Verein erwartet mindestens 250 seiner rund 1000 Mitglieder in der Eifel. Neben den üblichen Tagesordnungspunkten wie den Berichten des 1. Vorsitzenden und des Zuchtwartes sowie des Prüfungsobmannes und des Schatzmeisters wird eine überarbeitete Prüfungsordnung für die Schweißhundeprüfung/ Vorprüfung und die Hauptprüfung den Mitgliedern vorgestellt. Im Anschluss an die Hauptversammlung findet auf dem Burghof der Burg Daun die Pfostenschau mit 100 bis 150 Hunden statt. Hier können sich Interessierte aus erster Hand über den Hannoverschen Schweißhund informieren.

