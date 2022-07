SWAROVSKI EL RANGE MIT TRACKING ASSISTANT – JETZT AUCH IN ORANGE

NEUZUGANG BEIM EL RANGE

Rund ein Jahr nach seiner Einführung bringt SWAROVSKI OPTIK mit dem EL Range mit Tracking Assistant (TA) in Orange eine Farbvariante des digitalen Fernglases auf den Markt. Sie ist prädestiniert für die Pirsch und Drückjagd, aber auch für den Ansitz. Diese neue Ausführung ist in den Vergrößerungen 8 und 10-fach ab 1. Juli 2022 im autorisierten Fachhandel und auf www.swarovskioptik.com erhältlich.

MESSEN

Die technische Ausstattung verfügt über die selben hervorragenden Werte, wie bereits die grüne Version. Der EL Range mit Tracking Assistant (TA) verbindet die SWAROVISION Technologie mit digitaler Intelligenz. Das Fernglas liefert sehr scharfe Bilder mit präziser Entfernungs- und Winkelmessung. Der Messbereich liegt bei 10 bis hin zu gigantischen 2000 Metern. Darüber hinaus bietet der digitale EL zusätzlich eine Reihe von Zusatzfunktionen, wie z.B. Kompass, Ballistikrechner und Trackingassistent.

TREFFEN

Man hat die Möglichkeit, sehr individuelle Einstellungen am Fernglas vorzunehmen. Dafür kann mit der EL Range Configurator App gearbeitet werden. Konfiguriert werden können drei personalisierte ballistische Profile. Durch zusätzliche Berücksichtigung der atmosphärischen Daten, wie Luftdruck und Temperatur zeigt der EL Range (TA) die korrigierte Schussentfernung und die vorzunehmenden Klicks am Ballistikturm bzw. den Wert zum Darüber-/Darunterhalten an.

FINDEN

Vor allem in Unwegsamem Gelände bietet das Glas unschätzbare Vorteile! Revolutionär ist der Tracking Assistant. Er erleichtert die Suche nach dem Anschusspunkt vor allem im schwierigen, unübersichtlichen Gelände. Das Assistenzprogramm funktioniert sowohl am EL Range TA direkt als auch am Smartphone in Kombination mit der EL Range Configurator App.

KOMFORT

Die FRR Stirnstütze Range ist als Zubehör erhältlich. Sie sorgt für eine stabile Dreipunktauflage, sodass auch bei längeren Beobachtungen maximale Stabilität und bester Beobachtungskomfort erreicht wird.

0

0

0

0 x geteilt