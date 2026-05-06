Reh sorgt für ungewöhnlichen Polizeieinsatz in Mannheim

In einem Wohngebiet in Mannheim sorgte ein verirrtes Reh für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Das Tier streifte mitten in der Nacht zwischen Wohnhäusern umher.

Der besondere Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntagmorgen (3. Mai 2026) gegen 4.45 Uhr. Eine Polizeistreife war gerade in Mannheim-Käfertal unterwegs, als die Beamten das orientierungslose Reh mitten im Wohngebiet entdeckten.

Reh irrt durch Mannheim: Polizei entdeckt Wildtier

Als das verwirrte Reh die Streife bemerkte, flüchtete es zunächst weiter ins Wohngebiet, wo die Beamten seine Spur verloren. Wenig später meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, das Wildtier erneut in der Nähe des Dornheimer Rings gesichtet zu haben. Dort konnten die Beamten das Tier dann sichten und abfangen.

Die Beamten waren in der Lage, das Reh nach dem Fund in die Richtung des angrenzenden Käfertaler Waldes zu leiten. Das Wildtier verschwand daraufhin unverletzt und wohlbehalten zwischen den Bäumen. Weder der Straßenverkehr noch die Einwohner des Wohngebiets wurden Berichten zufolge durch den Einsatz eingeschränkt.

Wildtiere in Deutschland: Probleme in menschlichen Gebieten

Wildtiere kommen immer häufiger in die Wohnräume des Menschen. Selten stellen sie eine akute Gefahr dar, andersherum sorgen menschliche Bauten vermehrt dafür, dass Tiere sich verletzen oder steckenbleiben. So musste erst vor kurzem ein Fuchs aus einem Gleisbett in Dortmund gerettet werden, noch häufiger bleiben Wildtiere wie Rehe oder Wildschweine in verschiedenen Zäunen stecken. Diese müssen Einsatzkräfte oder Jäger häufiger befreien oder erlösen.

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