Redaktioneller Werkstudent (m/w/d) für den Bereich Jagd gesucht

Wir suchen

Redaktionellen Werkstudenten (m/w/d) für den Bereich Jagd.

Deine Anforderungen

Du studierst Forstwissenschaften/ Landwirtschaft/Journalismus/Germanistik/Medienwissenschaften o.Ä. und würdest

gerne erste Erfahrungen im Verlagswesen sammeln oder neue berufliche Perspektiven kennenlernen?

Dann suchen wir Dich ab sofort als Unterstützung in unserer Redaktion.

Deine Aufgaben

Nachrichten recherchieren und verfassen (Online- und Print)

Einpflegen von Print- und Onlineartikeln ins Content-Management-System inkl. SEO-Optimierung

Verfassen von Long-Term-Artikeln (Hintergrundbericht, Interview, Kommentar o.Ä.)

Dein Profil

Du hast einen Jagdschein und bist aktiver Jäger

Du bist ordentlich an einer deutschen Hochschule immatrikuliert

Du sprichst fließend Deutsch in Wort und Schrift

Du hast erste redaktionelle Kenntnisse und beherrschst Rechtschreibung, Grammatik und journalistische Standards

Du hast eine ansprechende Art zu schreiben und kannst auch komplexe Sachverhalte logisch und schlüssig zusammenfassen

Du kannst zuverlässig 15-20 Stunden pro Woche arbeiten

Du bist motiviert, dich mit dem Thema Jagd zu beschäftigen

Das bieten wir Dir

Einen modernen Arbeitsplatz in Hamburg-Bahrenfeld – Möglichkeit auf Homeoffice (nach Einarbeitung)

Nette und motivierte Kollegen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben

Einen fairen Stundenlohn

Ein dienstliches Macbook

Kostenlose Zeitschriften aus den Bereichen Angeln, Jagen, Reiten, Tennis, Fliegen

Bewerbungen bitte per Mail an: bewerbung@jahr-media.de oder

an madeline.lindhorst@jaegermagazin.de

Weitere Informationen gibt es hier.

