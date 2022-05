JÄGER-Umfrage: Gewinner stehen fest

Wir bedanken uns für die rege Teilnahme an unserer großen JÄGER-Umfrage und freuen uns nachfolgend die beiden Gewinner verkünden zu können.

Die große JÄGER-Umfrage: Welches Kaliber schießen wir, was sind unsere liebsten Wildarten und wie viele von uns führen einen Jagdhund? Wir wollten es ganz genau wissen und haben Sie gefragt!

Der Gewinn bei der Umfrage

Als ausgelobte Preise waren zwei Ferngläser der Firma Noblex E-Optics in unserem Aufruf zur Teilnahme an der Umfrage aufgeführt. Wer die Ferngläser in 8×42 sowie 10×42 gewonnen hat, möchten wir im Folgenden kundtun. Zunächst möchten wir uns für die rege Teilnahme bedanken und wir freuen uns über die vielen Antworten. Dies ermöglicht uns im neuen Heft repräsentative Aussagen über Themenfelder wie Kaliber, Wildarten und Wildbret zu veröffentlichen.

Die Gewinner

Die Gewinner der beiden ausgelobten Ferngläser der Firma Noblex E-Optics sind unter allen Teilnehmern verlost, sodass wir uns freuen können Paul Scharnweber und Paul Kulke zu ihrem Gewinn gratulieren zu dürfen.

Die Umfrage

Die große JÄGER-Umfrage gibt es alsbald in der neuen JÄGER-Ausgabe zu lesen, die ab dem 17.5.2022 in den gut sortieren Zeitschriftenläden zu finden ist. Sobald Sie ein Abonnement besitzen, bekommen Sie das Heft schon einige Tage vorher zugeschickt.

