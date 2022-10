Pirschglas – Neues Leichtgewicht von Swarovski

Wer bei der Wahl seines Pirschglases gleichermaßen großen Wert auf niedriges Gewicht und geringe Packmaße wie auch einfache Bedienbarkeit legt und dabei auf höchste optische Qualität nicht verzichten möchte, der ist mit dem neuen ATC/STC Teleskop von Swarovski Optik bestens ausgerüstet. Durch das handliche Format und das angenehme Gewicht ist das kompakte Spektiv in jedem Gelände ein leistungsstarker Begleiter. Es lässt Naturliebhaber jedes Detail entdecken. Ab dem 3. Oktober ist es in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Pirschglas – große Leistung kompakt verpackt

Das ATC/STC ist mit einer Länge von 258 Millimeter/285 Millimeter kleiner als eine DIN A4-Seite. Zudem macht es sein Gewicht von unter einem Kilogramm zu einem angenehmen Begleiter auf jeder Tour. „Optische Perfektion verpackt in ein kleines Produkt bedeutet große Anstrengung für unsere Optikrechner sowie Konstrukteure. Sie mussten die Grenzen der Physik beim ATC/STC wieder einmal bis auf das Letzte ausreizen. Das Ergebnis ist großartig“, so Stefan Hämmerle, Vorstand für Marketing & Sales bei SWAROVSKI OPTIK.

Einfache Bedienbarkeit

Doch nicht nur in puncto Qualität und Größe kann das ATC/STC überzeugen, auch die einfache Bedienbarkeit des Teleskops lässt keine Wünsche offen. Auch ohne Stativ sorgt eine Halbschale für eine stabile Auflage des Pirschglases und das Verstellen des Fokussier- und Zoomrades ist jederzeit problemlos möglich. Ein Trageriemen ist im Lieferumfang ebenfalls enthalten.

Mit variablem Phone Adapter kompatibel

Auch das ATC/STC ist, wie bei man es von SWAROVSKI kennt, mit Hilfe des Variablen Phone Adapters (VPA) einfach mit einem Smartphone zu verbinden. Sämtliche Beobachtungen mit dem Pirschglas können damit sofort digital festgehalten werden. Das ATC/STC (17-40×56) ist in Kürze in drei verschiedenen Ausführungen im Handel erhältlich: Das ATC mit Schrägeinblick gibt es in grün und in burnt orange, das STC mit geradem Einblick ist in grün erhältlich. Das ATC/STC ist in einem Stück verbaut, es ist nicht möglich, das Pirschglas in Okular- und Objektivmodul zu trennen.

0

0

0

0 x geteilt