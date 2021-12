BRX1 Beretta – Manfred Alberts ruft Beretta zurück

Die Firma Beretta ruft die bereits ausgelieferten Repetierbüchsen des Modells BRX1 zurück. Die Ursache: Im Falle einer nicht lagerichtigen Positionierung des Verschlusshebels in den konstruktiv vorgegebenen Rastungen für Rechts- oder Linkshand-Bedienung, kann es bei einem nicht korrekten Zusammenbau der Verschlusseinheit zu einer Blockade des Verschlusskopfes kommen. Die Waffe kann dabei nicht verriegeln.

BRX1 Seriennummer-Identifikation

Betroffen von dieser Rückrufaktion sind alle Beretta Geradezug-Repetierer BERETTA BRX1 in den Kalibern .308, .30-06 und .300 WM aus dem Seriennummernbereich BX000001 bis BX002247.

Situationsbeschreibung BRX1

Im Falle einer nicht lagerichtigen Positionierung des Verschlusshebels in den konstruktiv vorgegebenen Rastungen für Rechts- oder Linkshand-Bedienung, kann es bei einem nicht korrekten Zusammenbau der Verschlusseinheit zu einer Blockade des Verschlusskopfes kommen. Die Waffe kann dabei nicht verriegeln.

Gefahr

Wird ohne Kontrolle der regulären Waffenfunktion eine Patrone aus dem Magazin geladen, besteht die Gefahr einer ungewollten Schussauslösung bei der Zuführung der Patrone in das Patronenlager.

Erforderliche Maßnahme an der BRX1

Die betroffenen Waffen bitte nicht weiterverwenden und umgehend an uns zurücksenden, damit eine zwingend erforderliche Optimierung an allen Waffen schnellstmöglich vorgenommen werden kann und die absolute Sicherheit der Waffe, auch bei unsachgemäßer Verwendung, gewährleistet ist! Eine entsprechende Information mit Erläuterung aller erforderlichen Maßnahmen ist bereits über den Waffenfachhandel direkt an die betroffenen Waffenbesitzer erfolgt.

Bitte melden Sie die Rücksendung der betroffenen Waffe auf unserer Homepage an, wir kümmern uns dann um alles Weitere: www.manfred-alberts.de/rueckruf-brx/

Bei allen Fragen stehen wir gerne auch telefonisch zur Verfügung: +49 (0) 2262 7221 81