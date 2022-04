Jagd auf Böcke ab April – Wer wann startet

Jägersilvester

Das Jagdjahr 2021/2022 ist um und ab dem 1. April startet ein neues. Einige JÄGER von uns konnten kräftiges Waidmannsheil im vergangenen Jahr verbuchen. Hört man sich in der Redaktion um, freuen sich alle Redakteure auf das neue Jagdjahr und blicken mit einem Lächeln zurück. Jede Trophäe bedeutet eine lebendige Erinnerung an ein spannendes Erlebnis während der letzten Bockjagd. Corona zum Trotz konnte vieles in geregelten Bahnen ablaufen und auch Drückjagden fanden nahezu normal statt. An die leidigen Selbsttests hat sich ja nun bereits jeder gewöhnt. Bedenklich ist die immer weiter voranschreitende Afrikanische Schweinepest, wie wir zuletzt immer wieder hier berichteten.

Welches Bundesland im April startet

Für viele Jäger war der eigentliche Aufgang der Bockjagd lange Jahre auf Mitte Mai terminiert. Dann wurde dies auf Anfang Mai vorgezogen. Nun ist es so, dass in einigen Teilen der Bundesrepublik schon ab dem 1. April auf Rehböcke gejagt werden kann. Wir möchten im folgenden Teil eine Auflistung anbieten, die es auf einen Blick ermöglicht, den Start der Bockjagd im jeweiligen Bundesland herauszufinden:

Baden-Württemberg ab 1.5. Bayern ab 1.5. Berlin ab 1.5. Brandenburg ab 16.4. Bremen ab 1.5. Hamburg ab 1.5. Hessen ab 1.4. Mecklenburg-Vorpommern ab 16.4. Niedersachsen ab 1.4. Nordrhein-Westfalen ab 1.5. Rheinland-Pfalz ab 1.5. Saarland ab 1.5. Sachsen ab 16.4. Sachsen-Anhalt ab 15.4. Schleswig-Holstein ab 1.5. Thüringen ab 1.5.

In Schweden dürfen beispielsweise im April keine Böcke gejagt werden. Hier ist hat das Wild bis in den August hinein Jagdruhe und kann sich fortpflanzen. Sodann geht jegliches Wild im August auf und darf bis in den folgenden Februar hinein bejagt werden.

Viel Erfolg im neuen Jahr

Zum Schluss bleibt allen Jägern ein erfolgreicher Auftakt in das Jagdjahr 2022/2023 zu wünschen! Egal, ob bereits ab April Böcke gejagt werden dürfen oder es vorerst bei den lieben Wildschweinen bleibt. Damit der Weg ins Revier auch von Erfolg gekrönt ist, gibt es hier das Wetter für den April in Deutschland.

