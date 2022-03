Der JÄGER zu Besuch bei Sauer und Sohn – die neue 101 Artemis

Der JÄGER zu Besuch bei der Firma Sauer und Sohn

Wir waren heute bei der Firma Sauer und Sohn in Isny zu Gast. Deutschlands älteste Waffenschmiede hat eine Reihe spannender Neuheiten auf den Markt gebracht, die wir uns für euch angesehen haben. Die 101 Artemis kommt in neuem Gewand mit verstellbarem Schaftrücken und vielen weiteren Features daher, die Synchro XTC ist nun auch in der Ausführung Silence erhältlich. Zudem stellt Sauer eine neue Zubehörlinie vor.

Sauer 101 Artemis

Die Modelle der Sauer 101 Artemis haben ein Facelift erhalten und wir waren sehr neugierig auf die Details. Zentrales Element ist der verstellbare Schaftrücken, wie uns Geschäftsführer Julian Wengenmayr und Brand Managerin Carina Mayer erklärten. Perfekt lässt sich über einen Schlüssel die individuelle Höhe an die eigene Anatomie anpassen. Ob schmale oder breite Wange, man kann sich optimal auf die Visierlinie justieren und kommt ohne Korrekturen perfekt in den Anschlag. Weiterer Blickfang der Artemis 101 ist die klassische rote Schaftkappe. Sonnenschliff und Durasafe Schlagbolzensicherung sowie der absolut trockene Abzug mit 950 Gramm Abzugsgewicht sind bei der 101 bekannte Werte.

Viel Neues aus Deutschlands ältester Waffenschmiede

Neben den neuen Features der Artemis hat auch die 404 Zuwachs bekommen. Die XTC wurde um das Modell XTC Silence ergänzt. Der superleichte Schaft der XTC in Kombination mit einem Integralschalldämpfer bietet sehr gute Balance und kompakte Abmessungen.

Getreu des sehr hohen Anspruchs an Ästhetik und Design, bringt Sauer und Sohn nun eine sehr hochwertige und schicke Kollektion an Jagdgepäck auf den Markt. Ein Jagdscheinetui, eine Reisetasche, einen Gewehrriemen sowie ein Patronenetui umfasst das Angebot. Robust und elegant, aus edlem Leder gefertigt, passen die Ausrüstungsgegenstände perfekt zu den edlen Sauerwaffen.

Sauer und Sohn, ein Traditionsunternehmen am Puls der Zeit

Wir freuen uns sehr, dass wir zu Gast sein durften, um uns einen Überblick über die Neuheiten verschaffen zu dürfen. Sauer vereint Tradition und Moderne, klassischen Holzschaft mit perfekt angepassten Schaftmaßen und Schalldämpfer und Carbon mit klassischem Repetiersystem. Die JÄGER Redaktion bedankt sich für die Einblicke und kommt gerne wieder.

