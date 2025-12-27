Jäger vor Überflutungen mit Helikopter gerettet

Zwei Jäger fanden sich bei der historischen Überschwemmung im US-amerikanischen Staat Washington in einer misslichen Lage. Durch das extreme Hochwasser waren die beiden Männer in einer Hütte eingesperrt. Jegliche Wege zu ihrem Unterschlupf hin – oder von diesem weg – waren durch die Wassermassen abgesperrt. Die Küstenwache Washington konnte die beiden Jäger finden und ihnen mit vereinten Kräften das Leben retten.

Jäger durch Wassermassen gefangen: Küstenwache rettet die beiden Männer aus Überflutung in Washington

Nach den historischen Überflutungen im Westen des US-Bundesstaats Washington arbeitete die Küstenwache auf Hochtouren, um in den Fluten vermisste Personen zu retten. Mit Hilfe von Blinksignalen machten die beiden Jäger, die durch die Wassermassen eingekesselt waren, auf sich aufmerksam. Die Lufteinheit der Küstenwache senkte einen Rettungsschwimmer auf Höhe der beiden Männer hinab. Dieser bemerkte schnell: Alleine können die Männer nicht entkommen. Mit einem Rettungskorb holten die Rettungskräfte die beiden Männer in den Helikopter. Anschließend wurden sie zu einem Flughafen gebracht, wo sie wieder mit ihren Familien vereint werden konnten. Die Küstenwache selbst berichtete über den Vorfall mit einem Video.

