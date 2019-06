Es ist wieder soweit: Der Bundesjägertag tagt und das Personenkarussel dreht sich weiter. Neben verschiedenen Workshops ist das Hauptereignis die Wahl des neuen DJV-Präsidenten.

Die letzten acht Jahre führte und modernisierte Hartwig Fischer den DJV. Sein Versuche, den trägen Verband ins digitale Zeitalter zu führen, tragen Früchte. Jetzt muss das zarte Pflänzchen der Modernisierung weiter gepflegt werden. Denn Umwelt – und Tierschutzverbände haben mehr Geld, sind professioneller und wissen, wie man Meinungen beeinflusst.

Der neue Präsident soll Dr. Volker Böhning werden. Bisher saß der Agrarwissenschaftler dem Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern vor.

Text: PM Deutscher Jagdverband

Neuer Präsident und ein digitaler DJV

Nach acht Jahren im Amt tritt DJV-Präsident Hartwig Fischer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an. Die Delegierten wählen am Freitag einen neuen Präsidenten sowie mehrere Vizepräsidenten und einen Schatzmeister. Am Nachmittag geht es um die Jagd in den sozialen Medien. Experten diskutieren über die Vor- und Nachteile von Facebook, Instagram oder Twitter. Nicht zuletzt seit den US-Wahlen stehen diese Medien in der Kritik weil Angst- und Wut-Themen forciert werden. Ab 15 Uhr ist eine Live-Übertragung der Podiumsdiskussion auf der DJV-Facebook-Seite geplant. Der DJV berichtet laufend über den Bundesjägertag in den sozialen Medien unter dem Hashtag #bjt19.

Bereits am Donnerstag vergibt der DJV erstmalig der Sonderpreis Kommunikation. Dabei geht es um innovative Projekte der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Verbandsmitgliedern, Hegeringen und Kreisgruppen. Der Preis ist insgesamt mit 10.000 Euro dotiert. Ebenso vergibt der DJV den Journalistenpreis »Wildtier und Umwelt«, der seit 1995 im Zwei-Jahres-Rhythmus verliehen wird.

Wolf und ASP bleiben Thema

Unter dem Motto „Waidgerechtigkeit 2.0“ lädt der Deutsche Jagdverband (DJV) am 6. und 7. Juni zum Bundesjägertag nach Berlin ein. Insgesamt 400 Delegierte der 15 Landesjagdverbände, Landes- und Bundespolitiker sowie Vertreter von Verbänden und Unternehmen aus ganz Deutschland werden am Freitag erwartet. Bundesministerin Julia Klöckner MdB begrüßt die Teilnehmer der Delegiertenversammlung.

Inhaltlich geht es auf dem Bundesjägertag unter anderem um den Wolf: Der Dachverband der Jäger fordert ein aktives Wolfsmanagement auf Basis einer wildökologischen Raumplanung: Unter anderem sollten territoriale Wolfsrudel in Deichnähe, urbanen Gebieten oder alpinen Regionen nicht geduldet werden. Weitere Themen sind Prävention und Früherkennung der Afrikanischen Schweinepest sowie die Bejagung von Waschbär, Fuchs und anderen Raubsäugern für den Artenschutz.