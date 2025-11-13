Bären greifen Jäger an – Schwerste Verletzungen

Ein Jäger begegnete zwei Bären, als es plötzlich zum Angriff kam. Die Raubtiere verletzten den Mann schwer. Dieser konnte sich nur knapp retten. Wie verlief die gefährliche Situation?

Zwei Bären greifen Jäger in Bosnien an

Berichten zufolge war der Jäger gerade am Berg Konjuh im Nordwesten seines Heimatlands Bosnien auf der Jagd. Dort entdeckte er in seiner Nähe gleich zwei Bären auf einem Waldweg über sich. Die Tiere sollen den Mann laut bosnischen Medien sofort angegriffen haben.

„Er stürzte sich wie ein Puma auf mich“

Der bosnische Jäger reagierte allerdings schnell. Direkt habe er einen Schuss abgegeben. Einer der Bären wurde durch den Knall abgeschreckt und floh in den Wald. Das andere Tier setzte allerdings weiter zum Angriff an. Er warf sich auf den Jäger und verletzte ihn in Sekundenschnelle schwer. „Er stürzte sich wie ein Puma auf mich. Ich wusste, ich durfte keinen Fehler machen“, zitieren deutsche Medien.

Nach Angriff durch Bären: Jäger entkommt nur knapp dem Tod

„Der Bär kam im Flug auf mich zu“, erzählt der Jäger laut. „Ich fühlte, wie er versuchte, mein Gesicht mit seinen Zähnen zu erwischen. Dann biss mir der Bär ins Bein, und in dem Moment verließ ihn die Kraft, und das Tier starb.“ Schnell war klar: Sein Schuss rettete dem Jäger das Leben. Die Erklärung des Vorfalls zeigt, wie gefährlich die Begegnung tatsächlich war. So fühlten sich die Krallen des Bären wie Rasierklingen an. Durch diese erlitt der Mann schwere Schnittwunden vom Hals über sein rechtes Ohr bis hin zur Stirn. Zu diesem Zeitpunkt war dem Mann das Ausmaß seiner Verletzungen noch nicht bewusst.

Schwere Verletzungen – Jäger in Krankenhaus behandelt

Mit seinen schweren Verletzungen konnte der Jäger noch seine Kameraden kontaktieren. Diese brachten ihn nach dem Angriff in das nächstgelegene Krankenhaus. „Ich war voller Blut, aber habe es gar nicht bemerkt. Meine Kollegen standen unter Schock“, erklärt der Jäger nach dem Angriff durch den Bären.

